Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ciltte Kırışıklığa Sebep Olduğu İçin Gülmeyi 'Yasaklayan' Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler

Ciltte Kırışıklığa Sebep Olduğu İçin Gülmeyi 'Yasaklayan' Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 20:25

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Çok fazla gülümsüyorsun!' notuyla paylaştığı videoda gülmenin kazayağı ve gözaltı kırışıklıklarına sebep olabileceğinin altını çizdi. Bu sava da birbirinden farklı tepkiler geldi.

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşlanmak hepimizin kaderinde var. Sizler de takdir edersiniz ki yaşlanma sürecinde dış görünüşte bazı değişiklikler olabiliyor. Kırışıklıklar da bunlardan bir tanesi.

Yaşlanmak hepimizin kaderinde var. Sizler de takdir edersiniz ki yaşlanma sürecinde dış görünüşte bazı değişiklikler olabiliyor. Kırışıklıklar da bunlardan bir tanesi.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Çok fazla gülümsüyorsun!' notuyla paylaştığı videoda gülmenin kazayağı ve gözaltı kırışıklıklarına sebep olabileceğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Çok fazla gülümsüyorsun!' notuyla paylaştığı videoda gülmenin kazayağı ve gözaltı kırışıklıklarına sebep olabileceğinin altını çizdi.

Resimlerle de bu savını destekleyen kullanıcıya 'Gülmek de mi yasaklandı yahu?' tepkileri gecikmedi!

Resimlerle de bu savını destekleyen kullanıcıya 'Gülmek de mi yasaklandı yahu?' tepkileri gecikmedi!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın