Ciltte Kırışıklığa Sebep Olduğu İçin Gülmeyi 'Yasaklayan' Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler
Ciltte Kırışıklığa Sebep Olduğu İçin Gülmeyi 'Yasaklayan' Kullanıcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Çok fazla gülümsüyorsun!' notuyla paylaştığı videoda gülmenin kazayağı ve gözaltı kırışıklıklarına sebep olabileceğinin altını çizdi. Bu sava da birbirinden farklı tepkiler geldi.
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşlanmak hepimizin kaderinde var. Sizler de takdir edersiniz ki yaşlanma sürecinde dış görünüşte bazı değişiklikler olabiliyor. Kırışıklıklar da bunlardan bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Çok fazla gülümsüyorsun!' notuyla paylaştığı videoda gülmenin kazayağı ve gözaltı kırışıklıklarına sebep olabileceğinin altını çizdi.
Resimlerle de bu savını destekleyen kullanıcıya 'Gülmek de mi yasaklandı yahu?' tepkileri gecikmedi!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın