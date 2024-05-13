Kabin Memuru, Uçuş Esnasında Yolcuların Şikayet Ettiği İlginç Şeyleri Anlattı: 'Koltukları Yatırırken...'

CNN'e konuşan 28 yıllık uçuş görevlisi Heather Poole, yolcuların en çok arızalı eğlence sistemi, wifi eksikliği ve yatırılmış koltuklardan şikayet ettiğini söyledi. Bunun haricinde yolculuk esnasında da bazı tartışmalar çıktığını dile getiren Poole, detayları en ince detayına kadar aktardı.👇