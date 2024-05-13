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Kabin Memuru, Uçuş Esnasında Yolcuların Şikayet Ettiği İlginç Şeyleri Anlattı: 'Koltukları Yatırırken...'

Kabin Memuru, Uçuş Esnasında Yolcuların Şikayet Ettiği İlginç Şeyleri Anlattı: 'Koltukları Yatırırken...'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 21:01

CNN'e konuşan 28 yıllık uçuş görevlisi Heather Poole, yolcuların en çok arızalı eğlence sistemi, wifi eksikliği ve yatırılmış koltuklardan şikayet ettiğini söyledi. Bunun haricinde yolculuk esnasında da bazı tartışmalar çıktığını dile getiren Poole, detayları en ince detayına kadar aktardı.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/travel/27840...

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, uçakta yolculardan aldığı en ilginç şikayetleri anlattı.

Geçtiğimiz günlerde bir uçuş görevlisi, uçakta yolculardan aldığı en ilginç şikayetleri anlattı.

CNN'e konuşan 28 yıllık uçuş görevlisi Heather Poole, yolcuların en çok arızalı eğlence sistemi, wifi eksikliği ve yatırılmış koltuklardan şikayet ettiğini söyledi.

CNN'e konuşan 28 yıllık uçuş görevlisi Heather Poole, yolcuların en çok arızalı eğlence sistemi, wifi eksikliği ve yatırılmış koltuklardan şikayet ettiğini söyledi.

Uçak içerisinde belki sizler de denk gelmişsinizdir. 'Bu koltuk yatırılmalı mı yoksa yatırılmamalı mı?' tartışması sık sık yaşanıyor.

Yolcuların koltukları yatırma hakkı olsa da bazı yolcular bu koltuklardan rahatsızlık duyabiliyor.

Yolcuların koltukları yatırma hakkı olsa da bazı yolcular bu koltuklardan rahatsızlık duyabiliyor.

Hatta görevlinin anlattığına göre koltuğu yatırma kavgasında en son yolcunun birinin arka koltuğu yumrukladığı bile görülmüş.

"Yolcu istediği zaman koltuğu yatırabilir. Bu konuda kimsenin yapacağı bir şey yok."

"Yolcu istediği zaman koltuğu yatırabilir. Bu konuda kimsenin yapacağı bir şey yok."

"Koltuğu tekmelerseniz veya birini yumruklamakla tehdit ederseniz, uçuştan çıkarılan kişi siz olursunuz, koltuğunu iki santim geriye yatıran kişi değil."

"Koltuğu tekmelerseniz veya birini yumruklamakla tehdit ederseniz, uçuştan çıkarılan kişi siz olursunuz, koltuğunu iki santim geriye yatıran kişi değil."

Poole, eğer koltuğunuzu yatırırsanız, bunu yavaşça yapmanın ve dizüstü bilgisayarların ezilmesini önlemek için arkadaki insanlara dikkat etmenin nazik bir davranış olduğunu da sözlerine ekliyor.

"Bence bazı yolcuların sakinleşmesi gerekiyor. İnsanların koltuklarını yatırmaya hakkı var..."

"Bence bazı yolcuların sakinleşmesi gerekiyor. İnsanların koltuklarını yatırmaya hakkı var..."

'Kimse kimseye koltuğunu yatırması için izin vermek zorunda değil...'

Ancak kalkış, iniş ve yemek servisi sırasında koltuğunuzu dik tutmanız gerekebilir.

Ancak kalkış, iniş ve yemek servisi sırasında koltuğunuzu dik tutmanız gerekebilir.

Poole, yolcuların birbirlerine duydukları öfkenin yanlış yönlendirildiğine ve asıl sorunun havayolu şirketlerinin uçuşlara çok fazla koltuk sıkıştırmasından kaynaklandığına inanıyor.

Bu arada havayolları, yolcuları daha fazla para harcamaya teşvik etmek için koltukları daha rahatsız hale getiriyor olabilirmiş.

Bu arada havayolları, yolcuları daha fazla para harcamaya teşvik etmek için koltukları daha rahatsız hale getiriyor olabilirmiş.

Hatta bir raporda, bacak mesafesinin daraltılması ve tahliye için yeterli alan sağlanamaması nedeniyle uçakların ölüm tuzaklarına dönüştüğü uyarısında bulunulmuştur.

Yatırılan koltuklar, koltuk arkalığının hareket etmesini sağlayan daha karmaşık mekanizmalar gerektirdiğinden, kırıldığında daha fazla sorunla sonuçlanabilir.

Yatırılan koltuklar, koltuk arkalığının hareket etmesini sağlayan daha karmaşık mekanizmalar gerektirdiğinden, kırıldığında daha fazla sorunla sonuçlanabilir.

Ve bu ekstra mekanizmalar olmadan, koltuklar genellikle daha hafiftir. Uçağı da daha hafif hale getirir ve daha fazla koltuk sığdırabilir veya daha az yakıt kullanabilir.

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