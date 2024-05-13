Normal Bir Baş Ağrısı Sanıyordu: Beyninde Çıkan Bir Tümör Yüzünden Sağ Tarafı Tamamen Felç Kaldı
Normal Bir Baş Ağrısı Sanıyordu: Beyninde Çıkan Bir Tümör Yüzünden Sağ Tarafı Tamamen Felç Kaldı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/27840...
23 yaşındaki Connor Moir, uzun zamandır baş ağrısından şikayet ediyordu. Sosyal hayatından dolayı baş ağrısı çektiğini düşünse tümör olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de sağ tarafı komple felç kalan Connor'un hikayesine gelin beraber bakalım...👇
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Sizleri 23 yaşındaki Connor Moir ile tanıştıralım. Kendisi, uzun süredir baş ağrısından şikayet ediyordu. Bu baş ağrısını her ne kadar 'fazla alkol kullanmaya' yorsa da aslında arkasındaki gerçek çok daha farklıydı.
2022 yılından bu yana baş ağrısıyla beraber sol kolunda hafif uyuşmalar da hisseden Connor, önce bu durumu pek ciddiye almamış.
Akabinde bu baş ağrısı gittikçe kronikleşmiş. Fakat Connor, bu baş ağrısını 'aktif sosyal hayatına' yormuş.
Sonrasında beyin tomografisi çektiren Connor, beyninde tümör olduğunu öğrenmiş. Sonrasında ise 6 saatlik bir operasyonla tümörü aldırmış.
Fakat bununla da bitmiyor. Tümörü aldırdıktan kısa bir süre sonra felç geçiren Connor, 2022 yılından bu yana felç.
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"Sağ elimi kullandığım için sağ tarafımın felç olması talihsiz oldu. Şu an tekrardan yemek yiyebilmeyi, yürüyebilmeyi ve koşabilmeyi öğreniyorum..."
"İlk başlarda içime bir his doğmuştu. Bir an görme yetim zayıfladı ve inanılmaz baş ağrıları çektim. Bunu ağrı kesiciyle bastırmaya çalışsam da sanki kafamın içinde bir şeyler vardı."
"Son yemeğim sandım..."
"İlk öğrendiğimde sabahtan akşama kadar ağladım. Anneanneme ağladım, diğer arkadaşlarıma ağladım. Zorlu bir süreçti."
"Tedavim hala devam ediyor. Eğer birgün o bitiş çizgisine varmış olursam, tümörü yenmiş, özgür bir insan olacağım."
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