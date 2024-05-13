Normal Bir Baş Ağrısı Sanıyordu: Beyninde Çıkan Bir Tümör Yüzünden Sağ Tarafı Tamamen Felç Kaldı

23 yaşındaki Connor Moir, uzun zamandır baş ağrısından şikayet ediyordu. Sosyal hayatından dolayı baş ağrısı çektiğini düşünse tümör olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle de sağ tarafı komple felç kalan Connor'un hikayesine gelin beraber bakalım...👇