Tüm Kullanıcılara Ücretsiz! OpenAI, ChatGPT'nin Daha 'Zeki' Modeli Olan GPT-4o'yu Resmi Olarak Duyurdu
Tüm Kullanıcılara Ücretsiz! OpenAI, ChatGPT'nin Daha 'Zeki' Modeli Olan GPT-4o'yu Resmi Olarak Duyurdu
Kaynak: https://www.theverge.com/2024/5/13/24...
OpenAI, ChatGPT'nin daha hızlı bir modeli olan GPT-4o'yu duyurdu. OpenAI CTO'su Mira Murati Pazartesi günü yaptığı canlı yayın duyurusunda güncellenmiş modelin 'çok daha hızlı' olduğunu ve 'metin, görüntü ve sesteki becerileri' geliştirdiğini söyledi.
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Son zamanlarda en yaygın kullanılan yapay zeka asistanı ChatGPT, tüm dünyaya adını duyurmuş durumda.
OpenAI, şimdi de ChatGPT'nin daha hızlı bir modeli olan GPT-4o'yu duyurdu.
OpenAI CTO'su Mira Murati Pazartesi günü yaptığı canlı yayın duyurusunda güncellenmiş modelin "çok daha hızlı" olduğunu ve "metin, görüntü ve sesteki becerileri" geliştirdiğini söyledi.
Şirketin bir blog yazısında OpenAI, GPT-4o'nun yeteneklerinin " kademeli olarak kullanıma sunulacağını", ancak metin ve görüntü yeteneklerinin bugün ChatGPT'de kullanıma sunulmaya başlayacağını söylüyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, modelin "doğal olarak çok modlu" olduğunu, yani modelin içerik üretebileceğini veya ses, metin veya görüntülerdeki komutları anlayabileceğini belirtti.
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Yeni modelin bir parçası olarak ChatGPT'nin ses moduna yeni özellikler geliyor.
Altman, canlı yayın etkinliğinin ardından bir blog yazısında OpenAI'nin gidişatını değerlendirdi. Şirketin orijinal vizyonunun "dünya için her türlü olanağı yaratmak" olduğunu söylese de vizyonun değiştiğini de kabul etti.
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