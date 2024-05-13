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Tüm Kullanıcılara Ücretsiz! OpenAI, ChatGPT'nin Daha 'Zeki' Modeli Olan GPT-4o'yu Resmi Olarak Duyurdu

Tüm Kullanıcılara Ücretsiz! OpenAI, ChatGPT'nin Daha 'Zeki' Modeli Olan GPT-4o'yu Resmi Olarak Duyurdu

ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 22:52

OpenAI, ChatGPT'nin daha hızlı bir modeli olan GPT-4o'yu duyurdu. OpenAI CTO'su Mira Murati Pazartesi günü yaptığı canlı yayın duyurusunda güncellenmiş modelin 'çok daha hızlı' olduğunu ve 'metin, görüntü ve sesteki becerileri' geliştirdiğini söyledi.

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Kaynak: https://www.theverge.com/2024/5/13/24...
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Son zamanlarda en yaygın kullanılan yapay zeka asistanı ChatGPT, tüm dünyaya adını duyurmuş durumda.

Son zamanlarda en yaygın kullanılan yapay zeka asistanı ChatGPT, tüm dünyaya adını duyurmuş durumda.

OpenAI, şimdi de ChatGPT'nin daha hızlı bir modeli olan GPT-4o'yu duyurdu.

OpenAI, şimdi de ChatGPT'nin daha hızlı bir modeli olan GPT-4o'yu duyurdu.

OpenAI CTO'su Mira Murati Pazartesi günü yaptığı canlı yayın duyurusunda güncellenmiş modelin "çok daha hızlı" olduğunu ve "metin, görüntü ve sesteki becerileri" geliştirdiğini söyledi.

OpenAI CTO'su Mira Murati Pazartesi günü yaptığı canlı yayın duyurusunda güncellenmiş modelin "çok daha hızlı" olduğunu ve "metin, görüntü ve sesteki becerileri" geliştirdiğini söyledi.

Murati, tüm kullanıcılar için ücretsiz olacağını ve ücretli kullanıcıların ücretsiz kullanıcıların 'beş katına kadar kullanım hakkında' sahip olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Şirketin bir blog yazısında OpenAI, GPT-4o'nun yeteneklerinin " kademeli olarak kullanıma sunulacağını", ancak metin ve görüntü yeteneklerinin bugün ChatGPT'de kullanıma sunulmaya başlayacağını söylüyor.

Şirketin bir blog yazısında OpenAI, GPT-4o'nun yeteneklerinin " kademeli olarak kullanıma sunulacağını", ancak metin ve görüntü yeteneklerinin bugün ChatGPT'de kullanıma sunulmaya başlayacağını söylüyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, modelin "doğal olarak çok modlu" olduğunu, yani modelin içerik üretebileceğini veya ses, metin veya görüntülerdeki komutları anlayabileceğini belirtti.

OpenAI CEO'su Sam Altman, modelin "doğal olarak çok modlu" olduğunu, yani modelin içerik üretebileceğini veya ses, metin veya görüntülerdeki komutları anlayabileceğini belirtti.

Altman, X'te GPT-4o ile çalışmak isteyen geliştiricilerin, GPT-4 Turbo'nun yarı fiyatına ve iki kat daha hızlı olan API'ye erişebileceklerini de sözlerine ekledi.

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Yeni modelin bir parçası olarak ChatGPT'nin ses moduna yeni özellikler geliyor.

Uygulama, gerçek zamanlı olarak yanıt veren ve etrafınızdaki dünyayı gözlemleyen Her benzeri bir sesli asistan olarak çalışabilecek. Şu an kullanımda ses modu daha sınırlı, her seferinde bir komuta yanıt veriyor ve yalnızca duyabildikleriyle çalışıyor.

Altman, canlı yayın etkinliğinin ardından bir blog yazısında OpenAI'nin gidişatını değerlendirdi. Şirketin orijinal vizyonunun "dünya için her türlü olanağı yaratmak" olduğunu söylese de vizyonun değiştiğini de kabul etti.

Altman, canlı yayın etkinliğinin ardından bir blog yazısında OpenAI'nin gidişatını değerlendirdi. Şirketin orijinal vizyonunun "dünya için her türlü olanağı yaratmak" olduğunu söylese de vizyonun değiştiğini de kabul etti.

Bugünkü GPT-4o lansmanından önce, birbiriyle çelişen raporlar OpenAI'nin Google ve Perplexity'ye rakip olacak bir yapay zeka arama motoru, GPT-4'e eklenmiş bir sesli asistan ya da tamamen yeni ve geliştirilmiş bir model olan GPT-5'i duyuracağını öngörüyordu.

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