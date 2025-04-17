Kamera Sabitleyici Olmayınca Tavuğa Kamera Takarak Çekim Yapan Yaratıcı Arkadaşlar Harika Bir Sonuç Aldı

Profesyonel çekim yapmak isteyen içerik üreticilerinin kadim dostu gimbal, kamerayı sabit tutmaya yarayan hayat kurtarıcı bir mekanizma. @kadirtprk7 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü de gimbal alamadıkları için tavuk ile çekim yaptı. “Tavuk ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü tavuklar da kafalarını adeta bir denge mekanizmasıymışçasına sabit tutabiliyor. İçerik üreticisinin elde ettikleri sonuç ise gayet güzeldi. Gelin o anları birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavuğun ibiğinin çekime dahil olması da adeta imzasıydı diyebiliriz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın