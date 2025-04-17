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Kamera Sabitleyici Olmayınca Tavuğa Kamera Takarak Çekim Yapan Yaratıcı Arkadaşlar Harika Bir Sonuç Aldı

Kamera Sabitleyici Olmayınca Tavuğa Kamera Takarak Çekim Yapan Yaratıcı Arkadaşlar Harika Bir Sonuç Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.04.2025 - 08:54

İçerik Devam Ediyor

Profesyonel çekim yapmak isteyen içerik üreticilerinin kadim dostu gimbal, kamerayı sabit tutmaya yarayan hayat kurtarıcı bir mekanizma. @kadirtprk7 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü de gimbal alamadıkları için tavuk ile çekim yaptı. “Tavuk ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü tavuklar da kafalarını adeta bir denge mekanizmasıymışçasına sabit tutabiliyor. İçerik üreticisinin elde ettikleri sonuç ise gayet güzeldi. Gelin o anları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Tavuğun ibiğinin çekime dahil olması da adeta imzasıydı diyebiliriz.

Tavuğun ibiğinin çekime dahil olması da adeta imzasıydı diyebiliriz.

Tavukların kafası neden sabit kalıyor diye merak edecek olursanız da araştırmalar doğrultusunda ulaşılan sonuç, tavukların görebilmek adına, odak noktalarını kaybetmemek adına kafalarını sabit tuttukları yönünde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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