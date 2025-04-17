Kamera Sabitleyici Olmayınca Tavuğa Kamera Takarak Çekim Yapan Yaratıcı Arkadaşlar Harika Bir Sonuç Aldı

Profesyonel çekim yapmak isteyen içerik üreticilerinin kadim dostu gimbal, kamerayı sabit tutmaya yarayan hayat kurtarıcı bir mekanizma. @kadirtprk7 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir motor sürücüsü de gimbal alamadıkları için tavuk ile çekim yaptı. “Tavuk ne alaka?” dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü tavuklar da kafalarını adeta bir denge mekanizmasıymışçasına sabit tutabiliyor. İçerik üreticisinin elde ettikleri sonuç ise gayet güzeldi. Gelin o anları birlikte izleyelim!