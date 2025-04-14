Bir Gezgin Japonya Seyahatinde Dikkatini Çeken Detayları Paylaştı: “100 Yıl İlerideler”

“Sadece bunun için değil tabii ki… ama adamlar arayı açmışlar orası net.

Çok enteresan bi ülke ve insanlar. Mesela;

İnsanlar o kadar sakin ki herkes huzurlu bir ses tonuyla asla yükselmeden konuşuyor. Bir yerde yemek yediğinizde hesabı ödeyip çıkarken hep beraber teşekkür ederim diye sesleniyorlar neşeyle.

Sokaklar inanılmaz temiz asla çöp kutusu yok, çöplerimizi çantamıza koyup otele getiriyoruz.

Mesafe üç adım bile olsa ve çevrede hiç araba yoksa bile yeşil ışığı bekliyorlar. Hayatta hiç bir aceleleri yok. Bence Japonlar dünyaya sabrı öğretebilir. Hatta benden başlasınlar. O ışığı beklerken içim kımıl kımıl oluyor geçmemek için.

Metroda kimse telefonla konuşmuyor hatta birbirleri ile de konuşmuyorlar kimseyi rahatsız etmemek için.

Son olarak daha bir tane bile sigara içen görmedik ve koku duymadık. Çok acayip.”