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Bir Gezgin Japonya Seyahatinde Dikkatini Çeken Detayları Paylaştı: “100 Yıl İlerideler”

Bir Gezgin Japonya Seyahatinde Dikkatini Çeken Detayları Paylaştı: “100 Yıl İlerideler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 15:03

İçerik Devam Ediyor

@tubi_or_not adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tuğba Çubukçu Seven, gezdiği ülkelerde dikkatini çeken farklılıkları paylaşarak beğenileri topluyor. Şimdiyse Japonya seyahatinde yaşadığı deneyimleri aktardı. Metrolarda yön değiştirebilen koltukları paylaşarak örneklendiren içerik üreticisi, Japonya’nın 100 yıl ileride olduğunu düşündüren maddeleri ekledi. Gelin önce videoyu izleyelim ardından detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Trene binerken yalnızca gidilecek durağın seçildiğini çıkan mesafe ücretinin ödendiğini söyleyerek sözlerine başladı.

Trene binerken yalnızca gidilecek durağın seçildiğini çıkan mesafe ücretinin ödendiğini söyleyerek sözlerine başladı.

“Sadece bunun için değil tabii ki… ama adamlar arayı açmışlar orası net.

Çok enteresan bi ülke ve insanlar. Mesela;

İnsanlar o kadar sakin ki herkes huzurlu bir ses tonuyla asla yükselmeden konuşuyor. Bir yerde yemek yediğinizde hesabı ödeyip çıkarken hep beraber teşekkür ederim diye sesleniyorlar neşeyle.

Sokaklar inanılmaz temiz asla çöp kutusu yok, çöplerimizi çantamıza koyup otele getiriyoruz.

Mesafe üç adım bile olsa ve çevrede hiç araba yoksa bile yeşil ışığı bekliyorlar. Hayatta hiç bir aceleleri yok. Bence Japonlar dünyaya sabrı öğretebilir. Hatta benden başlasınlar. O ışığı beklerken içim kımıl kımıl oluyor geçmemek için.

Metroda kimse telefonla konuşmuyor hatta birbirleri ile de konuşmuyorlar kimseyi rahatsız etmemek için.

Son olarak daha bir tane bile sigara içen görmedik ve koku duymadık. Çok acayip.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Mesut Mutlu Bahtiyar

Tam bizim halkımıza göre, içlerinden geçeriz alayının.

houseof

Anlattığı şeyler gerçekten çok ilginç ve saygı duyduğum şeyler ama videoda oturak başının hareket etmesi neden bu kadar inanılmaz gelmiş anlamadım. Basit bir... Devamını Gör