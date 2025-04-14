Bir Gezgin Japonya Seyahatinde Dikkatini Çeken Detayları Paylaştı: “100 Yıl İlerideler”

@tubi_or_not adlı Instagram hesabından içerikler üreten Tuğba Çubukçu Seven, gezdiği ülkelerde dikkatini çeken farklılıkları paylaşarak beğenileri topluyor. Şimdiyse Japonya seyahatinde yaşadığı deneyimleri aktardı. Metrolarda yön değiştirebilen koltukları paylaşarak örneklendiren içerik üreticisi, Japonya’nın 100 yıl ileride olduğunu düşündüren maddeleri ekledi. Gelin önce videoyu izleyelim ardından detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Trene binerken yalnızca gidilecek durağın seçildiğini çıkan mesafe ücretinin ödendiğini söyleyerek sözlerine başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Tam bizim halkımıza göre, içlerinden geçeriz alayının.
Anlattığı şeyler gerçekten çok ilginç ve saygı duyduğum şeyler ama videoda oturak başının hareket etmesi neden bu kadar inanılmaz gelmiş anlamadım. Basit bir... Devamını Gör