Pazarda Sokak Röportajı Veren Teyze Ne Muz Ne de Çilek Alabildi: “Konuşmaya Korkmayacağım Artık!”

@voxpoptr adlı Instagram sayfası pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi. Meyve-sebze almak için pazara gelen bir teyzenin muz almak istediğini, çilek almak istediğini ancak alamadığını dile getirmesi yürek burktu. “Biz yaşayacağımızı yaşadık, torunlarımız, çocuklarımız ne olacak?” endişesini de dile getirdi. Ek olarak ise konuşmaları sebebiyle tutuklananlara da değinerek, “Konuşmaya korkmayacağım artık” sözlerine de yer verdi. Gelin detayları birlikte izleyelim!