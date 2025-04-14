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Pazarda Sokak Röportajı Veren Teyze Ne Muz Ne de Çilek Alabildi: “Konuşmaya Korkmayacağım Artık!”

Pazarda Sokak Röportajı Veren Teyze Ne Muz Ne de Çilek Alabildi: “Konuşmaya Korkmayacağım Artık!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 13:55

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@voxpoptr adlı Instagram sayfası pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi. Meyve-sebze almak için pazara gelen bir teyzenin muz almak istediğini, çilek almak istediğini ancak alamadığını dile getirmesi yürek burktu. “Biz yaşayacağımızı yaşadık, torunlarımız, çocuklarımız ne olacak?” endişesini de dile getirdi. Ek olarak ise konuşmaları sebebiyle tutuklananlara da değinerek, “Konuşmaya korkmayacağım artık” sözlerine de yer verdi. Gelin detayları birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Yalnızca röportaj veren teyzemiz değil birçok kişi son yıllarda isyan içerisinde.

Yalnızca röportaj veren teyzemiz değil birçok kişi son yıllarda isyan içerisinde.

Vatandaşlar geçim sıkıntısı sebebiyle refah içerisinde bir hayat sürdürmenin zorluğunu sık sık dile getiriyor. Özellikle de söz konusu mutfak alışverişi olunca en basitinden meyveden bile kısmak zorunda kalındığına dair örneklere şahit oluyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bozkurt

Çocukların geleceği de dahil her şey feda edildi. Ne uğruna? Mehter!

nazifegurergil1957

sebze reyonuna bakmıyorum 😓