Pazarda Sokak Röportajı Veren Teyze Ne Muz Ne de Çilek Alabildi: “Konuşmaya Korkmayacağım Artık!”

@voxpoptr adlı Instagram sayfası pazarda gerçekleştirdiği bir sokak röportajını paylaşmasıyla gündeme geldi. Meyve-sebze almak için pazara gelen bir teyzenin muz almak istediğini, çilek almak istediğini ancak alamadığını dile getirmesi yürek burktu. “Biz yaşayacağımızı yaşadık, torunlarımız, çocuklarımız ne olacak?” endişesini de dile getirdi. Ek olarak ise konuşmaları sebebiyle tutuklananlara da değinerek, “Konuşmaya korkmayacağım artık” sözlerine de yer verdi. Gelin detayları birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Yalnızca röportaj veren teyzemiz değil birçok kişi son yıllarda isyan içerisinde.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Çocukların geleceği de dahil her şey feda edildi. Ne uğruna? Mehter!
sebze reyonuna bakmıyorum 😓