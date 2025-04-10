Ekonomiden Dert Yanan Vatandaş Akıl Sağlığını Kaybedecek Noktaya Geldiğini Anlattı: “Ben Bittim”

İstanbul’da bir pazarda Anka mikrofonlarına röportaj veren bir vatandaş, ekonomik duruma sitem etti. Vatandaş uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığını ve daha önce böylesine zorlayan bir süreç olmadığını anlatırken, geçinebiliyorum diyenlerin yalan söylediğini ifade etti. Özellikleyse emekli maaşlarına dikkat çekerek emeklilerin geçiminin mümkün olmadığını savundu. Yüksek fiyatlar nedeniyle soyulduğunu hisseden vatandaş artık akıl sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini de ekledi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

Kaynak: Anka