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Ekonomiden Dert Yanan Vatandaş Akıl Sağlığını Kaybedecek Noktaya Geldiğini Anlattı: “Ben Bittim”

Ekonomiden Dert Yanan Vatandaş Akıl Sağlığını Kaybedecek Noktaya Geldiğini Anlattı: “Ben Bittim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.04.2025 - 10:59

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İstanbul’da bir pazarda Anka mikrofonlarına röportaj veren bir vatandaş, ekonomik duruma sitem etti. Vatandaş uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığını ve daha önce böylesine zorlayan bir süreç olmadığını anlatırken, geçinebiliyorum diyenlerin yalan söylediğini ifade etti. Özellikleyse emekli maaşlarına dikkat çekerek emeklilerin geçiminin mümkün olmadığını savundu. Yüksek fiyatlar nedeniyle soyulduğunu hisseden vatandaş artık akıl sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini de ekledi. Gelin o anlara birlikte bakalım.

Kaynak: Anka

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İşte detaylar 👇

Günden güne artan fiyatlar için vatandaşlar sokak röportajlarında düşüncelerini dile getirebiliyor.

Günden güne artan fiyatlar için vatandaşlar sokak röportajlarında düşüncelerini dile getirebiliyor.

Her gün muhakkak özellikle bir emeklinin geçim isyanını dinliyoruz. Kimileri sıkıntı olmadığını ve geçinebildiğini savunsa da çoğunluğun geçim sıkıntısı yaşadığı ortada. 

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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