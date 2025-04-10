Ekonomiden Dert Yanan Vatandaş Akıl Sağlığını Kaybedecek Noktaya Geldiğini Anlattı: “Ben Bittim”

İstanbul’da bir pazarda Anka mikrofonlarına röportaj veren bir vatandaş, ekonomik duruma sitem etti. Vatandaş uzun yıllardır İstanbul’da yaşadığını ve daha önce böylesine zorlayan bir süreç olmadığını anlatırken, geçinebiliyorum diyenlerin yalan söylediğini ifade etti. Özellikleyse emekli maaşlarına dikkat çekerek emeklilerin geçiminin mümkün olmadığını savundu. Yüksek fiyatlar nedeniyle soyulduğunu hisseden vatandaş artık akıl sağlığını kaybedecek noktaya geldiğini de ekledi. Gelin o anlara birlikte bakalım.
Kaynak: Anka
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Günden güne artan fiyatlar için vatandaşlar sokak röportajlarında düşüncelerini dile getirebiliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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