Marketin Tarihi Geçmiş Ürünleri Çöpe Dökmesiyle İhtiyacı Olan Vatandaşların Topladığı Kayda Yansıdı

İstanbul Küçükçekmece’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Bir zincir market tarihi geçen ürünleri çöpe dökünce ihtiyacı olan vatandaşların o ürünleri alabilmek için gösterdiği çaba kayda yansımıştı. Günümüz ekonomisinde maddi imkansızlıklar zorlu anlara sebep oluyor. Gelin o anlara geçelim.
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Vatandaşların görüntüleri karşısında izleyiciler çöpe dökülmemesi gerektiğini dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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