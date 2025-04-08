Marketin Tarihi Geçmiş Ürünleri Çöpe Dökmesiyle İhtiyacı Olan Vatandaşların Topladığı Kayda Yansıdı

İstanbul Küçükçekmece’de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu. Bir zincir market tarihi geçen ürünleri çöpe dökünce ihtiyacı olan vatandaşların o ürünleri alabilmek için gösterdiği çaba kayda yansımıştı. Günümüz ekonomisinde maddi imkansızlıklar zorlu anlara sebep oluyor. Gelin o anlara geçelim.