Konya’da Viral Olan Video Yüzünden Sağlıkçılara Soruşturma Açıldı
Konya’da Viral Olan Video Yüzünden Sağlıkçılara Soruşturma Açıldı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlıkçılarının sosyal medyada viral olan “Ben kutlamıyorum” videosuna soruşturma açıldı. Habertürk'te yer alan habere göre; videodaki personellerin görev yerleri değiştirildi.
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Sosyal medyada gündem olan sonrasında da soruşturma açılmasına neden olan o video...
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Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bazı sağlıkçıların paylaştığı “Ben kutlamıyorum” temalı video viral oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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