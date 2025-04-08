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Konya’da Viral Olan Video Yüzünden Sağlıkçılara Soruşturma Açıldı

Konya’da Viral Olan Video Yüzünden Sağlıkçılara Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 13:50

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlıkçılarının sosyal medyada viral olan “Ben kutlamıyorum” videosuna soruşturma açıldı. Habertürk'te yer alan habere göre; videodaki personellerin görev yerleri değiştirildi.

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Sosyal medyada gündem olan sonrasında da soruşturma açılmasına neden olan o video...

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bazı sağlıkçıların paylaştığı “Ben kutlamıyorum” temalı video viral oldu.

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki bazı sağlıkçıların paylaştığı “Ben kutlamıyorum” temalı video viral oldu.

Videonun sosyal medyada viral olmasının ardından olumlu olumsuz çok fazla yorum birikti. Hal böyle olunca da sağlıkçılar videoyu hesaplardan kaldırmak durumunda kaldı. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Selçuk Üniversitesi yönetimi harekete geçti. Üniversite yetkilileri, video ile ilgili olarak söz konusu personeller hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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