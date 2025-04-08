Sadece 6 Ay Tutuklu Kaldı: Kırmızı Işıkta Geçerek Kuryeyi Öldüren Sürücü Tahliye Edildi
Sadece 6 Ay Tutuklu Kaldı: Kırmızı Işıkta Geçerek Kuryeyi Öldüren Sürücü Tahliye Edildi
Manisa’da Ege K. isimli kişi kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’ye çarpmış ve Hasan Emre hayatını kaybetmişti.
Kuryenin ölümüne neden olan Ege K. sadece 6 ay tutuklu kalarak 18 Mart’ta tahliye edildi. Acılı Emre ailesi oğullarını öldüren Ege K.’nın 6 ay tutuklu kalmasına tepki gösterdi.
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Motokuryeye Hasan Emre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kırmızı ışıkta geçen aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.
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Kaza anının görüntüleri 👇
Sadece 6 ay tutuklu kaldı
Hayatını kaybeden Hasan Emre’nin ailesi karara isyan etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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