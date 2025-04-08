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Sadece 6 Ay Tutuklu Kaldı: Kırmızı Işıkta Geçerek Kuryeyi Öldüren Sürücü Tahliye Edildi

Sadece 6 Ay Tutuklu Kaldı: Kırmızı Işıkta Geçerek Kuryeyi Öldüren Sürücü Tahliye Edildi

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 19:08

Manisa’da Ege K. isimli kişi kırmızı ışıkta geçerek 27 yaşındaki kurye Hasan Emre’ye çarpmış ve Hasan Emre hayatını kaybetmişti. 

Kuryenin ölümüne neden olan Ege K. sadece 6 ay tutuklu kalarak 18 Mart’ta tahliye edildi. Acılı Emre ailesi oğullarını öldüren Ege K.’nın 6 ay tutuklu kalmasına tepki gösterdi.

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Motokuryeye Hasan Emre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kırmızı ışıkta geçen aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.

Motokuryeye Hasan Emre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kırmızı ışıkta geçen aracın çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti.

Ege K. idaresineki 35 EA 8862 plakalı otomobil Mimar Sinan Bulvarı Üzerinde seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi'ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarpmıştı. Genç Hasan emre olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza anının görüntüleri 👇

Sadece 6 ay tutuklu kaldı

Sadece 6 ay tutuklu kaldı

Motokurye Hasan Emre'nin ölümüne neden olan Ege K. hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın 12 Aralık'ta görülen 2'nci duruşmasında Ege K., 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi. 

Emre'nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Ege K.'nin tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Ege K. 18 Mart’ta tahliye oldu.

Hayatını kaybeden Hasan Emre’nin ailesi karara isyan etti.

Hayatını kaybeden Hasan Emre’nin ailesi karara isyan etti.

Sürücünün serbest bırakılmasına yıkıldıklarını söyleyen Baba Sadettin Emre, 'Çok az bir ceza alması bizi tekrar yıktı. En büyük cezayı almasını istiyoruz. Bizim hayatımız karardı onun da hayatı kararsın' dedi.

Anne Fadime Emre ise, 'Ben hapisten çıkmamasını istiyorum. Çocuğum gitti. Ağır bir ceza almasını ömür boyu çıkmamasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

Beraber yaşadıkları kardeşinin motosiklet kazasında kaybeden Abla Hülya Emre, adalet arayışını sürdüreceklerini belirterek, 'Biz birlikte Manisa'da yaşıyorduk. Ben kardeşimi işe uğurlamıştım. Akşamına evine gelemedi. Bir başkasının kural ihlali yüzünden kardeşim eve gelemedi. Bizim canımız yandı en azından içimizi serinletecek bir ceza alsın' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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