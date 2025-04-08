Sadece 6 Ay Tutuklu Kaldı: Kırmızı Işıkta Geçerek Kuryeyi Öldüren Sürücü Tahliye Edildi

Sürücünün serbest bırakılmasına yıkıldıklarını söyleyen Baba Sadettin Emre, 'Çok az bir ceza alması bizi tekrar yıktı. En büyük cezayı almasını istiyoruz. Bizim hayatımız karardı onun da hayatı kararsın' dedi.

Anne Fadime Emre ise, 'Ben hapisten çıkmamasını istiyorum. Çocuğum gitti. Ağır bir ceza almasını ömür boyu çıkmamasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

Beraber yaşadıkları kardeşinin motosiklet kazasında kaybeden Abla Hülya Emre, adalet arayışını sürdüreceklerini belirterek, 'Biz birlikte Manisa'da yaşıyorduk. Ben kardeşimi işe uğurlamıştım. Akşamına evine gelemedi. Bir başkasının kural ihlali yüzünden kardeşim eve gelemedi. Bizim canımız yandı en azından içimizi serinletecek bir ceza alsın' diye konuştu.