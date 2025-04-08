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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin 7 Yıl Hapis Cezası İstendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçin 7 Yıl Hapis Cezası İstendi

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 18:38

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alınmış ve İstanbul’a getirilerek “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Savcılık Ümit Özdağ için düzenlendiği iddianameyi tamamladı. Savcılık, Ümit Özdağ'ın 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Ümit Özdağ, 21 Ocak’tan beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Ümit Özdağ, 21 Ocak’tan beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Ankara’da yemek yediği sırada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınan Ümit Özdağ polis ekipleri tarafından İstanbul’a getirilmiş ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık 2.5 aydan beri tutuklu bulunan Ümit Özdağ için 7 yıla kadar hapis istendi.

Yaklaşık 2.5 aydan beri tutuklu bulunan Ümit Özdağ için 7 yıla kadar hapis istendi.

Savcılığın tamamlayarak mahkemeye sunduğu iddianamede, Ümit Özdağ'ın basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Ümit Özdağ’ın suçlandığı iddia edilen paylaşımları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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