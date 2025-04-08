Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak.

Güler, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini yürütecek.