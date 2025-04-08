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Ramazan Ayı Tebriği ile Gündeme Gelmişti: Ergün Güler Vestel Genel Müdürlük Görevinden Ayrıldı

Ramazan Ayı Tebriği ile Gündeme Gelmişti: Ergün Güler Vestel Genel Müdürlük Görevinden Ayrıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.04.2025 - 18:06

Geçtiğimiz Ramazan Ayı’nda Vestel’in Genel Müdürü Ergün Güler ile firmanın bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal arasındaki mailleşme basına sızmış ve hakkında soruşturma baştılan Cem Köksal görevinden ayrılmıştı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ergün Güler Vestel Genel Müdürü görevinden ayrılarak Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

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İki üst düzey yöneticinin mailleri basına sızmış ve tartışma yaşanmıştı.

İki üst düzey yöneticinin mailleri basına sızmış ve tartışma yaşanmıştı.

Vestel'in CEO'su Ergün Güler çalışanlarına Ramazan Ayı içi tebrik maili göndermiş ve firmanın bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise bu maili eleştirerek şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde 'Ramazan Ayı kutlamasının’ yer almadığını belirmişti. 

Maillerin bazına sızması sonrasında Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatılmış ve Köksal görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Ergün Güler’in görevinde değişiklik yaşandı.

Ergün Güler’in görevinde değişiklik yaşandı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak.

Güler, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevini yürütecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Halil Değerli

Ne kadar Reis'e yakın, o kadar yükselme... 😡😡😡