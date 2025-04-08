Ramazan Ayı Tebriği ile Gündeme Gelmişti: Ergün Güler Vestel Genel Müdürlük Görevinden Ayrıldı
Ramazan Ayı Tebriği ile Gündeme Gelmişti: Ergün Güler Vestel Genel Müdürlük Görevinden Ayrıldı
Geçtiğimiz Ramazan Ayı’nda Vestel’in Genel Müdürü Ergün Güler ile firmanın bağlı olduğu Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal arasındaki mailleşme basına sızmış ve hakkında soruşturma baştılan Cem Köksal görevinden ayrılmıştı.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ergün Güler Vestel Genel Müdürü görevinden ayrılarak Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.
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İki üst düzey yöneticinin mailleri basına sızmış ve tartışma yaşanmıştı.
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Ergün Güler’in görevinde değişiklik yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ne kadar Reis'e yakın, o kadar yükselme... 😡😡😡