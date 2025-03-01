Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Görevinden İstifa Ettiğini Duyurdu
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Görevinden İstifa Ettiğini Duyurdu
Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayına yönelik tebrik mesajı, şirket içinde büyük bir krize neden oldu. Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın bu mesajı eleştirerek tepki göstermesi, tartışmaların büyümesine yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinin ardından, Başsavcılık Köksal hakkında gözaltı kararı verdi. Köksal'la ilgili istifa iddiası geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa ettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Cem Köksal'ın yazdığı mail sosyal medyada da paylaşıldı:
Zorlu Holding de konuyla ilgili istifayı teyit eden bir açıklama yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın