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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Görevinden İstifa Ettiğini Duyurdu

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Görevinden İstifa Ettiğini Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 23:30

Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayına yönelik tebrik mesajı, şirket içinde büyük bir krize neden oldu. Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın bu mesajı eleştirerek tepki göstermesi, tartışmaların büyümesine yol açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma sürecinin ardından, Başsavcılık Köksal hakkında gözaltı kararı verdi. Köksal'la ilgili istifa iddiası geldi.

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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa ettiğini açıkladı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa ettiğini açıkladı.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tüm çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması yönünde bir mail gönderdiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yaşanan gelişmelerin ardından Köksal, şirket personeline bir mail atarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köksal şirket personeline yolladığı e-mail ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Köksal, e-mailde şu ifadelere yer verdi: 

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.

Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm.

Saygılarımla'

Cem Köksal'ın yazdığı mail sosyal medyada da paylaşıldı:

Cem Köksal'ın yazdığı mail sosyal medyada da paylaşıldı:

Zorlu Holding de konuyla ilgili istifayı teyit eden bir açıklama yayınladı.

Zorlu Holding de konuyla ilgili istifayı teyit eden bir açıklama yayınladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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