Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içeren bir e-posta göndermesi nedeniyle 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu olayın sosyal ve görsel medya yayınlarında yer aldığına dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında, Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.