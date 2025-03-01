Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Gözaltına Alındı
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Gözaltına Alındı
Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayına yönelik tebrik mesajı, şirket içinde krize yol açtı. Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal’ın bu paylaşıma tepki göstermesi tartışmaları alevlendirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın ardından Köksal hakkında gözaltı kararı verildi.
Gelişmeler birazdan...
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Şirket içinde atılan ramazan mesajıyla ilgili yaşanan süreç soruşturma ve gözaltı ile devam ediyor.
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Soruşturma "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" sebebiyle açılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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