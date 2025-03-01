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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Gözaltına Alındı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2025 - 22:17

Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayına yönelik tebrik mesajı, şirket içinde krize yol açtı. Vestel’in bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Cem Köksal’ın bu paylaşıma tepki göstermesi tartışmaları alevlendirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlamasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından Köksal hakkında gözaltı kararı verildi. 

Gelişmeler birazdan...

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Şirket içinde atılan ramazan mesajıyla ilgili yaşanan süreç soruşturma ve gözaltı ile devam ediyor.

Şirket içinde atılan ramazan mesajıyla ilgili yaşanan süreç soruşturma ve gözaltı ile devam ediyor.

Vestel’in CEO’su Ergün Güler'in Ramazan ayı nedeniyle tebrik mesajı yayınlanması Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın tepkisini çekmişti.

Köksal, Güler'e gönderdiği e-postada bir kez daha benzer mesaj yayınlamamasını istemişti. E postanın sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.

Soruşturma "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" sebebiyle açılmıştı.

Soruşturma "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" sebebiyle açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içeren bir e-posta göndermesi nedeniyle 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu olayın sosyal ve görsel medya yayınlarında yer aldığına dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında, Köksal, Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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