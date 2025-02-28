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Mecliste El Sıkışmadan Silah Bırakma Çağrısına Tüm Yaşananlar

Mecliste El Sıkışmadan Silah Bırakma Çağrısına Tüm Yaşananlar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.02.2025 - 21:14

27 Şubat'ta İmralı Heyeti, Öcalan'la görüştü ve Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısının yanında 'örgütün kendisini feshetme' çağrısı ülke tarihi için önemli gelişmelerin başlangıcı olacak. 

27 Şubat'a kadar tüm yaşananların başlangıcı ise 1 Ekim'de meclis açılışında Bahçeli ve DEM Parti milletvekillerinin el sıkışmasıydı. 

1 Ekim'den 27 Şubat'a kadar süreçle ilgili tüm yaşananları derledik. 

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1 Ekim 2024: Meclis açılışında ilk ve sürpriz temas sağlandı. Geçici ya da göstermelik sanılan ilk temas...

1 Ekim 2024: Meclis açılışında ilk ve sürpriz temas sağlandı. Geçici ya da göstermelik sanılan ilk temas...

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti sıralarına giderek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve diğer milletvekilleriyle tokalaştı.

Bahçeli, aynı gün yaptığı açıklamada, “Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım” ifadelerini kullandı. Bu gelişme, siyasi arenada dikkat çeken bir jest olarak değerlendirildi.

2 Ekim 2024: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli'nin bu jestine temkinli konuştu.

2 Ekim 2024: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli'nin bu jestine temkinli konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli’nin sözlerinin kendileri adına da “anlamlı ve önemli” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, dünyada barış isterken, kendi ülkenizde barış istemediğinizde bu bir paradokstur. O anlamıyla ülkede de barış, dünyada da barış, bölgede de barış demek gerekiyor ve bunun için de gerekli adımları atmak, iyi niyet beyanlarının ötesine geçmek gerekiyor diye düşünüyoruz.”

Koçyiğit’in bu açıklaması, Bahçeli’nin sözlerine verilen olumlu bir yanıt olarak değerlendirilirken, siyasi diyalog açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

8 Ekim 2024: Parti grup toplantılarında gündem Bahçeli'nin yaklaşımıydı.

8 Ekim 2024: Parti grup toplantılarında gündem Bahçeli'nin yaklaşımıydı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, DEM Parti ile tokalaşmasının milli birlik ve kardeşlik mesajı taşıdığını vurguladı.

Bahçeli, “Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifidir,” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Bahçeli’ye yanıt vererek, “DEM Parti zaten bir Türkiye partisi,” dedi ve ekledi:

“Biz onurlu bir barış istiyoruz. Bu konuda müzakereye de diyaloga oturmaya da hazırız. Kamera karşısına çıkıp iki söz söylemekle yetinilmesiyle değil; çözüme dair bir plan ve programın kamuoyuna açıklanmasıyla konuşulabilir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek, daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz,” ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülke meselelerini “mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi” temenni ettiklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca, “Cumhur İttifakı’nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis’teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış içinde hareket etmeleridir,” dedi.

15 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.

15 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’a “terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etmesi” çağrısında bulundu.

Bahçeli, “Uzattığım eli bağlamından koparıp başka mecralara çekenlerin nereye varmak istedikleri malum ve mahuttur. Uzattığım el hesapsız bir eldir. Uzattığım el samimi ve iyi niyetli bir eldir. Uzattığım el Türkiye’de birleşelim, Türk milletinde kenetlenelim tebliğidir,” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Biz de senin gibi Öcalan’ın ne diyeceğini merak ediyoruz. O zaman tecridi kaldırın, Sayın Öcalan’ın ne dediğini izleyelim, görelim,” dedi.

17 Ekim 2024: DEM Parti'den hapisteki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'ya ziyaret gerçekleştirildi.

17 Ekim 2024: DEM Parti'den hapisteki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'ya ziyaret gerçekleştirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Demirtaş ve Mızraklı’nın “onurlu bir barış için” her türlü katkıyı sunmaya hazır oldukları belirtilirken, sürecin başlamasının “en önemli ve öncelikli yolunun” Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması olduğu mesajını ilettikleri aktarıldı.

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22 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti.

22 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecridinin kaldırılması ve Meclis’te konuşma yapması önerisinde bulundu.

Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Bahçeli, Öcalan’ın böyle bir çağrı yapması halinde ‘umut hakkı’ olarak bilinen yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda Öcalan’ın bundan yararlanmasının önünün açılması gerektiğini söyledi.

23 Ekim 2024: Ankara'da Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırı. Saldırıyı PKK üstlendi.

23 Ekim 2024: Ankara'da Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırı. Saldırıyı PKK üstlendi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı.

Saldırıyı, 25 Ekim’de PKK üstlendi. Yapılan açıklamada, saldırının “uzun bir süre önce planlandığı” ve “Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi olmadığı” savunuldu.

24 Ekim 2024: Öcalan'la yıllar sonra ilk görüşme gerçekleşti.

24 Ekim 2024: Öcalan'la yıllar sonra ilk görüşme gerçekleşti.

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da 43 aydır kimseyle görüşmeyen amcası Abdullah Öcalan ile 23 Ekim’de görüştüklerini duyurdu.

Ömer Öcalan, “Koşullar ne olursa olsun aile görüşlerinin devam etmesini istiyoruz,” dedi ve Abdullah Öcalan’ın mesajını kamuoyuyla paylaştı:

“Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.”

30 Ekim 2024: Yeni süreç mi başlıyor dedikodularına kayyum arası.

30 Ekim 2024: Yeni süreç mi başlıyor dedikodularına kayyum arası.

CHP ile DEM Parti arasındaki ‘kent uzlaşısı’ çerçevesinde yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Ertesi gün, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyum olarak atandığını duyurdu.

Ahmet Özer daha sonra tutuklandı.

4 Kasım 2024: Mardin'de Ahmet Türk başkanlığına bir kez daha kayyum.

4 Kasım 2024: Mardin'de Ahmet Türk başkanlığına bir kez daha kayyum.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atadı.

DEM Parti, kayyım atamalarına sert tepki göstererek, “Hem barış hem kayyım olmaz” açıklamasında bulundu. Bu hamle, parti ve yerel yönetimler arasındaki gerilimi artırırken, kayyım atamalarına karşı çıkanlar arasında geniş bir protesto dalgası oluştu.

Ahmet Türk'ün tekrar seçildiği belediye başkanlığı görevden alınması muhalefetin tepkisini çekti.

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22 Kasım 2024: Yeni bir kayyum dalgası daha geldi.

22 Kasım 2024: Yeni bir kayyum dalgası daha geldi.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti’li Tunceli Belediye Eş Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmalarını gerekçe göstererek görevden uzaklaştırdı.

26 Kasım 2024: Parti grup toplantılarında tüm partilerin görüşü ortaktı. DEM Parti, Öcalan'la görüşme talebini iletti.

26 Kasım 2024: Parti grup toplantılarında tüm partilerin görüşü ortaktı. DEM Parti, Öcalan'la görüşme talebini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, '22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz,' ifadelerini kullandı.

Bu çağrıya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan yanıt vererek, “Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz,” dedi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

CHP lideri Özgür Özel de, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, Bahçeli’nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var. Biz ne diyoruz? ‘Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf ve toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacak, bütün partiler içinde olacak, biz de oluruz’ diyoruz,” şeklinde konuştu.

29 Kasım 2024: Kayyum bu kez Van Bahçesaray'da.

29 Kasım 2024: Kayyum bu kez Van Bahçesaray'da.

DEM Parti’li Van Bahçesaray Belediye Eş Başkanı Ayvaz Hazır, 9 yıl önce katıldığı bir basın açıklamasından dolayı 3 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Aynı gün, İçişleri Bakanlığı, Bahçesaray’a kayyım atadı.

Aynı gün, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Merkezi’nde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüştü.

Tuncer Bakırhan, görüşmede, “CHP, Kürt meselesinin çözümünde çok önemli rol oynayabilir” derken, Özgür Özel ise “Şeffaf, samimi, toplumsal mutabakata dayanan sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ama mutlaka TBMM olmasını, hiçbir partiyi toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

28 Aralık 2024: Dem Parti heyetinden Öcalan'a ziyaret gerçekleşti.

28 Aralık 2024: Dem Parti heyetinden Öcalan'a ziyaret gerçekleşti.

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı’da Abdullah Öcalan ile bir araya geldi.

Görüşmeden bir gün sonra, Öcalan’ın, “Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluktur” mesajı paylaşıldı.

2 Ocak 2025: İmralı Heyeti, MHP'den başlayarak muhalefetteki partileri ziyaret etti.

2 Ocak 2025: İmralı Heyeti, MHP'den başlayarak muhalefetteki partileri ziyaret etti.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve üç kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak görevden alınıp yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ten oluşan heyet, TBMM’de çeşitli siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

2 Ocak’ta MHP ile, 6 Ocak’ta AKP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile, 7 Ocak’ta ise CHP, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüştüler.

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10 Ocak 2025: Görüşmelerin gölgesinde yeni kayyum haberi.

10 Ocak 2025: Görüşmelerin gölgesinde yeni kayyum haberi.

DEM Parti’li Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile üç belediye meclis üyesi, gözaltına alındı ve 13 Ocak’ta tutuklandı. Aynı gün, İçişleri Bakanlığı, Akdeniz Belediyesi’ne kayyım atadı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, yaşanan gelişmelere tepki göstererek, “Hem kayyım hem çözüm nasıl olacak?” diye sordu.

14 Ocak 2025: Bahçeli, İmralı Heyeti'ne ikinci görüşme için telkinde bulundu.

14 Ocak 2025: Bahçeli, İmralı Heyeti'ne ikinci görüşme için telkinde bulundu.

Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı Heyeti’nin ziyaretini ‘olumlu’ bulduğunu belirterek, “İkinci görüşmede PKK’nın tamamen bittiği açıklanmalıdır. Bu, kesin ve tavizsiz beklentimizdir,” diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, iktidar tarafında “bir kararlılık olsa bile dil konusu, üslup meselesi, sürece yaklaşım konusunda hâlâ bazı sıkıntıların olduğunu” belirterek, “Birçok konuda iktidarın hâlâ bu meselede yalpaladığını ifade etmekte fayda var” dedi.

22 Ocak 2025: İmralı Heyeti bir kez daha İmralı'da Öcalan'la görüştü.

22 Ocak 2025: İmralı Heyeti bir kez daha İmralı'da Öcalan'la görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, “Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır,” denildi.

28 Ocak 2025: Öcalan'dan Bahçeli mesajı geldi.

28 Ocak 2025: Öcalan'dan Bahçeli mesajı geldi.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda, “DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye’ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir,” dedi.

Aynı gün, DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Öcalan’ın ikinci İmralı görüşmesindeki mesajlarını açıkladı: “Sayın Öcalan son görüşmede heyetimize, ‘Bahçeli’nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını’ belirtmiştir.”

29 Ocak 2025: DEM Parti'den Bahçeli'ye kayyum isyanı.

29 Ocak 2025: DEM Parti'den Bahçeli'ye kayyum isyanı.

İçişleri Bakanlığı, 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın yerine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’yı kayyım olarak atadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli’ye seslenerek, “Türkiye barışını böyle mi sağlayacaksınız, bu zulüm düzeni ile gaspçı iktidar ile birlikte, ayıptır, biraz vicdanlı olun. Biz aylardır diyalog diyoruz. Beyefendiler kayyım diyor,” şeklinde tepki gösterdi.

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4 Şubat 2025: "Artık top Erdoğan'da"

4 Şubat 2025: "Artık top Erdoğan'da"

Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın önümüzdeki günlerde ‘tarihi bir çağrı’ yapacağını belirterek, “Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz. Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan’a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan’da,” diye konuştu.

15 Şubat 2025: Öcalan'dan açıklama beklenen gün Van'a kayyum atandı.

15 Şubat 2025: Öcalan'dan açıklama beklenen gün Van'a kayyum atandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından Vali Ozan Balcı kayyım olarak atandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, “Herkes Öcalan’dan bir çağrının 15 Şubat’ta gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Ancak tam da böylesine sembolik bir günde Van’a kayyum atandı,” diyerek, Öcalan’ın Türkiye’ye getirildiği günün yıldönümüne dikkat çekti.

Hatimoğulları, “Erdoğan’a soruyoruz. Van’a kayyım atayarak var olan süreci dinamitlemek mi istiyorsunuz, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi istiyorsunuz?” diye sordu.

18 Şubat 2025: Açıklama beklenirken bir operasyon daha yapıldı, 52 kişi gözaltına alındı.

18 Şubat 2025: Açıklama beklenirken bir operasyon daha yapıldı, 52 kişi gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK)’ne yönelik 10 ilde yapılan polis operasyonlarında, aralarında siyasi parti yöneticileri, sendikacılar, sanatçılar ve gazetecilerin de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. 21 Şubat’ta 30 kişi tutuklandı.

HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, “Bu saldırılar barışa komplodur,” diyerek operasyonları eleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Ortağınız ve yürütme erki olan Sayın Erdoğan çözümün neresindedir Sayın Bahçeli?” diyerek, iktidarın barış süreci ve çözüm konusundaki tutumunu sorguladı.

24 Şubat 2025: Kayyum ataması devam etti.

24 Şubat 2025: Kayyum ataması devam etti.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi’ne, ilçe kaymakamı Okan Daştan’ı kayyım olarak atadı.

Ve 27 Şubat 2025: Öcalan'dan silah bırakma ve fesih açıklaması.

Ve 27 Şubat 2025: Öcalan'dan silah bırakma ve fesih açıklaması.

Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından, İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını İstanbul'da kamuoyuyla paylaştı. 

Öcalan, mesajında “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.” dedi. 

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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