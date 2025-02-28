Mecliste El Sıkışmadan Silah Bırakma Çağrısına Tüm Yaşananlar

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli’nin sözlerinin kendileri adına da “anlamlı ve önemli” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Evet, dünyada barış isterken, kendi ülkenizde barış istemediğinizde bu bir paradokstur. O anlamıyla ülkede de barış, dünyada da barış, bölgede de barış demek gerekiyor ve bunun için de gerekli adımları atmak, iyi niyet beyanlarının ötesine geçmek gerekiyor diye düşünüyoruz.”

Koçyiğit’in bu açıklaması, Bahçeli’nin sözlerine verilen olumlu bir yanıt olarak değerlendirilirken, siyasi diyalog açısından dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.