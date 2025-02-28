Mecliste El Sıkışmadan Silah Bırakma Çağrısına Tüm Yaşananlar
Mecliste El Sıkışmadan Silah Bırakma Çağrısına Tüm Yaşananlar
27 Şubat'ta İmralı Heyeti, Öcalan'la görüştü ve Öcalan'ın mesajını paylaştı. Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısının yanında 'örgütün kendisini feshetme' çağrısı ülke tarihi için önemli gelişmelerin başlangıcı olacak.
27 Şubat'a kadar tüm yaşananların başlangıcı ise 1 Ekim'de meclis açılışında Bahçeli ve DEM Parti milletvekillerinin el sıkışmasıydı.
1 Ekim'den 27 Şubat'a kadar süreçle ilgili tüm yaşananları derledik.
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1 Ekim 2024: Meclis açılışında ilk ve sürpriz temas sağlandı. Geçici ya da göstermelik sanılan ilk temas...
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2 Ekim 2024: DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Bahçeli'nin bu jestine temkinli konuştu.
8 Ekim 2024: Parti grup toplantılarında gündem Bahçeli'nin yaklaşımıydı.
15 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.
17 Ekim 2024: DEM Parti'den hapisteki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'ya ziyaret gerçekleştirildi.
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22 Ekim 2024: Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ı meclise davet etti.
23 Ekim 2024: Ankara'da Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırı. Saldırıyı PKK üstlendi.
24 Ekim 2024: Öcalan'la yıllar sonra ilk görüşme gerçekleşti.
30 Ekim 2024: Yeni süreç mi başlıyor dedikodularına kayyum arası.
4 Kasım 2024: Mardin'de Ahmet Türk başkanlığına bir kez daha kayyum.
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22 Kasım 2024: Yeni bir kayyum dalgası daha geldi.
26 Kasım 2024: Parti grup toplantılarında tüm partilerin görüşü ortaktı. DEM Parti, Öcalan'la görüşme talebini iletti.
29 Kasım 2024: Kayyum bu kez Van Bahçesaray'da.
28 Aralık 2024: Dem Parti heyetinden Öcalan'a ziyaret gerçekleşti.
2 Ocak 2025: İmralı Heyeti, MHP'den başlayarak muhalefetteki partileri ziyaret etti.
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10 Ocak 2025: Görüşmelerin gölgesinde yeni kayyum haberi.
14 Ocak 2025: Bahçeli, İmralı Heyeti'ne ikinci görüşme için telkinde bulundu.
22 Ocak 2025: İmralı Heyeti bir kez daha İmralı'da Öcalan'la görüştü.
28 Ocak 2025: Öcalan'dan Bahçeli mesajı geldi.
29 Ocak 2025: DEM Parti'den Bahçeli'ye kayyum isyanı.
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4 Şubat 2025: "Artık top Erdoğan'da"
15 Şubat 2025: Öcalan'dan açıklama beklenen gün Van'a kayyum atandı.
18 Şubat 2025: Açıklama beklenirken bir operasyon daha yapıldı, 52 kişi gözaltına alındı.
24 Şubat 2025: Kayyum ataması devam etti.
Ve 27 Şubat 2025: Öcalan'dan silah bırakma ve fesih açıklaması.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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