Mahmut Tanal, Tutuklanan Gençler ve Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı’nın Önüne Çadır Kurarak Nöbete Başladı
Mahmut Tanal, Tutuklanan Gençler ve Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı’nın Önüne Çadır Kurarak Nöbete Başladı
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor. Eylemlere katılarak İmamoğlu’na destek olmak isteyen gençlerle birlikte yürüyüşler yapan Mahmut Tanal bu sefer ise Ankara’ya gitti. Kızılay’da bulunan Adalet Bakanlığı’nın önüne çadır kuran Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için yarına kadar nöbet tutacağını duyurdu.
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Tanal o anları Twitter hesabından paylaştı. 👇
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“Tutuklanan öğrenciler var!”
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Mahmut Tanal’ın kurduğu çadır polis tarafından kaldırıldı. Polis gazetecilerin çekim yapmasına engel olmak istedi. 👇
Tanal o anlarda yaşananları mikrofonlara anlattı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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