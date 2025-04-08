onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mahmut Tanal, Tutuklanan Gençler ve Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı’nın Önüne Çadır Kurarak Nöbete Başladı

Mahmut Tanal, Tutuklanan Gençler ve Öğrenciler İçin Adalet Bakanlığı’nın Önüne Çadır Kurarak Nöbete Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 19:21

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor. Eylemlere katılarak İmamoğlu’na destek olmak isteyen gençlerle birlikte yürüyüşler yapan Mahmut Tanal bu sefer ise Ankara’ya gitti. Kızılay’da bulunan Adalet Bakanlığı’nın önüne çadır kuran Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için yarına kadar nöbet tutacağını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tanal o anları Twitter hesabından paylaştı. 👇

“Tutuklanan öğrenciler var!”

“Tutuklanan öğrenciler var!”

Tanal, hesabından yaptığı paylaşıma aynı zamanda şu sözleri not düştü:

'Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim.'

Detaylar için 👇

Mahmut Tanal’ın kurduğu çadır polis tarafından kaldırıldı. Polis gazetecilerin çekim yapmasına engel olmak istedi. 👇

Tanal o anlarda yaşananları mikrofonlara anlattı. 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın