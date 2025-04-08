CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu protestolarının ilk gününden beri sahada yerini alıyor. Eylemlere katılarak İmamoğlu’na destek olmak isteyen gençlerle birlikte yürüyüşler yapan Mahmut Tanal bu sefer ise Ankara’ya gitti. Kızılay’da bulunan Adalet Bakanlığı’nın önüne çadır kuran Tanal, tutuklanan gençler ve öğrenciler için yarına kadar nöbet tutacağını duyurdu.