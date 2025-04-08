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Jandarma Ekipleri, Ekrem İmamoğlu’nun Babasının Evinde Arama Yaptı

Jandarma Ekipleri, Ekrem İmamoğlu’nun Babasının Evinde Arama Yaptı

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 11:00

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

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Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sırasında evin çevresine giriş-çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.

Ekiplerin, aramanın ardından bölgeden ayrıldığı öğrenildi. 

Aramanın nedeni hakkında resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Operasyondan görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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