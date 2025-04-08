Jandarma Ekipleri, Ekrem İmamoğlu’nun Babasının Evinde Arama Yaptı
Jandarma Ekipleri, Ekrem İmamoğlu’nun Babasının Evinde Arama Yaptı
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Kazdağları'ndaki yazlık evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.
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Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma ekipleri ev çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
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Cumhuriyet’te yer alan habere göre; evde kimsenin olmaması üzerine kapı çilingirle kırılarak içeri girildi.
Operasyondan görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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