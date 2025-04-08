Okulların Yaz Tatili Erkene Çekilecek İddiası: 2025 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Okullar Erken Kapanabilir!

Sözcü'nün haberine göre bu yıl 6 Haziran'da başlaması beklenen tatilin kaç gün olacağı henüz bilinmezken, normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tatile gidecek olması ve bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.