Okulların Yaz Tatili Erkene Çekilecek İddiası: 2025 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Okullar Erken Kapanabilir!
Okulların Yaz Tatili Erkene Çekilecek İddiası: 2025 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Okullar Erken Kapanabilir!
2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir kararın çıkması gündemde. Sözcü’de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle okulların kapanmasını da erkene çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle erkene çekilmesi gündemde.
İşte detaylar…
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Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran'da başlayacak 2025 Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.
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Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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