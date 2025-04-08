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Okulların Yaz Tatili Erkene Çekilecek İddiası: 2025 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Okullar Erken Kapanabilir!

Okulların Yaz Tatili Erkene Çekilecek İddiası: 2025 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Okullar Erken Kapanabilir!

Kurban Bayramı tatil okul
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 10:38

2025 yılı yaz tatili ile ilgili milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir kararın çıkması gündemde. Sözcü’de yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle okulların kapanmasını da erkene çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Normal şartlar altında 20 Haziran itibarıyla sona erecek eğitim ve öğretim döneminin 2025 Kurban Bayramı tatili nedeniyle erkene çekilmesi gündemde. 

İşte detaylar…

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Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran'da başlayacak 2025 Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran'da başlayacak 2025 Kurban Bayramı tatili öncesinde öğrencilerin yaz tatiline ilişkin kapsamlı bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Sözcü'nün haberine göre bu yıl 6 Haziran'da başlaması beklenen tatilin kaç gün olacağı henüz bilinmezken, normal şartlar altında okulların 20 Haziran'da sona erecek olması çok sayıda ailenin mağduriyet yaşamasına neden olacak.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tatile gidecek olması ve bir haftalık eğitim için yeniden okullara dönmesinin yaratacağı ekonomik maliyetin önüne geçmek isteyen MEB, bu yıl yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor.

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

Kulislerde konuşulanlara göre MEB Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu düzenleme hakkında bir takvim oluşturulması ve müfredatın hızlandırılması için talimat verdi.

6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesinde okulların 2-6 Haziran haftası itibarıyla sona ermesi planlanıyor. 

Normal şartlar altında eğitim ve öğretim döneminin son haftasında uygulanan 'sosyal etkinlik haftası' ise sıkışık takvim nedeniyle bu yıl pas geçilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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