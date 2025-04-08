Volkan Konak’ın 35 Yıllık Eşi Selma Konak’tan Günler Sonra Gelen Duygusal Veda Mesajı

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekmişti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Selma Konak, vefat eden eşine şu sözlerle seslendi:

'Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu ben ise canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız.

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık.

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar.

Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar. Yeniden kavuşacağımız güne dek...'