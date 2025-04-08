Volkan Konak’ın 35 Yıllık Eşi Selma Konak’tan Günler Sonra Gelen Duygusal Veda Mesajı
Volkan Konak’ın 35 Yıllık Eşi Selma Konak’tan Günler Sonra Gelen Duygusal Veda Mesajı
Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşinden vefatından günler sonra duygu dolu bir veda paylaşımı geldi. Selam Konak paylaşımında “Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık” dedi.
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Ünlü şarkıcı Volkan Konak KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaştı ve hayatını kaybetti.
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Selma Konak, "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğulurken acılı eşten yürek burkan bir paylaşım geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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