onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Volkan Konak’ın 35 Yıllık Eşi Selma Konak’tan Günler Sonra Gelen Duygusal Veda Mesajı

Volkan Konak’ın 35 Yıllık Eşi Selma Konak’tan Günler Sonra Gelen Duygusal Veda Mesajı

Volkan Konak
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.04.2025 - 08:15 Son Güncelleme: 08.04.2025 - 08:20

Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın eşinden vefatından günler sonra duygu dolu bir veda paylaşımı geldi. Selam Konak paylaşımında “Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Volkan Konak KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Volkan Konak KKTC'de sahne aldığı esnada fenalaştı ve hayatını kaybetti.

58 yaşında aramızdan ayrılan Karadeniz müziğinin usta isimlerinden Volkan Konak'ın acı haberi sanat camiasını ve hayranlarını derin bir üzüntüye soktu. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken eşi Selma Konak'tan günler sonra yürek burkan bir paylaşım geldi.

Selma Konak, "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğulurken acılı eşten yürek burkan bir paylaşım geldi.

Selma Konak, "Bunu bana nasıl yaptın Volkan" diyerek gözyaşlarına boğulurken acılı eşten yürek burkan bir paylaşım geldi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınan Volkan Konak'ın 35 yıllık eşi Selma Konak ayakta durmakta güçlük çekmişti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Selma Konak, vefat eden eşine şu sözlerle seslendi: 

'Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin Oğlu'nu ben ise canımı kaybettim. İçim o kadar acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız.

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi. Aşktı bizimkisi, gerisi hikaye. Öyle bağlıydık birbirimize... Her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık.

Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor.

Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyor ayrılıklar.

Ardında hoşçakalı yarım kalmış vedasız yalnızlıklar. Yeniden kavuşacağımız güne dek...'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın