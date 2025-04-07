Sonunda Aşkı Bulmuş: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Sevgilisi Teşkilat'ın Oyuncusu Çıktı!
Sonunda Aşkı Bulmuş: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Sevgilisi Teşkilat'ın Oyuncusu Çıktı!
Survivor'da her sezon yarışmacılar, yarışlar ve olaylar dışında konuşulan bir konu daha var: Murat Ceylan! Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın hayranları hiç hafife alınamayacak kadar fazla. Yaptığı her paylaşım ve her hareketiyle gündem olan yakışıklı sunucu, bu kez yeni aşkıyla gündem oldu. Ünlü sunucunun yeni sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol aldığı ortaya çıktı!
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Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.
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Onu bu kez gündeme getiren uğruna Dominik'e giden arkadaşları değil, yeni aşkı!
Sevgilisi, Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündemden düşmeyen Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş'miş!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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