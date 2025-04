Survivor'da her sezon yarışmacılar, yarışlar ve olaylar dışında konuşulan bir konu daha var: Murat Ceylan! Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın hayranları hiç hafife alınamayacak kadar fazla. Yaptığı her paylaşım ve her hareketiyle gündem olan yakışıklı sunucu, bu kez yeni aşkıyla gündem oldu. Ünlü sunucunun yeni sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol aldığı ortaya çıktı!