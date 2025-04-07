Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'ın sunucusu olan Murat Ceylan, hemen her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan ünlü sunucu, sezon boyunca yarışmacılardan çok gündeme geliyor desek pek de yalan olmaz.

Survivor macerasına yarışmacı olarak başlayan Murat Ceylan, adaya o kadar yakışmıştı ki daha sonra sunucu olarak programa devam etmişti. Hayran bıraktıran yakışıklılığıyla ekrana çok yakışan ünlü sunucu, Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla ve ekrandaki tavırlarıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi her daim başardı.