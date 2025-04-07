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Sonunda Aşkı Bulmuş: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Sevgilisi Teşkilat'ın Oyuncusu Çıktı!

Sonunda Aşkı Bulmuş: Survivor Sunucusu Murat Ceylan'ın Sevgilisi Teşkilat'ın Oyuncusu Çıktı!

survivor Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2025 - 00:01

Survivor'da her sezon yarışmacılar, yarışlar ve olaylar dışında konuşulan bir konu daha var: Murat Ceylan! Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan'ın hayranları hiç hafife alınamayacak kadar fazla. Yaptığı her paylaşım ve her hareketiyle gündem olan yakışıklı sunucu, bu kez yeni aşkıyla gündem oldu. Ünlü sunucunun yeni sevgilisinin Teşkilat dizisinde rol aldığı ortaya çıktı!

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Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Survivor'ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, tüm dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'ın sunucusu olan Murat Ceylan, hemen her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan ünlü sunucu, sezon boyunca yarışmacılardan çok gündeme geliyor desek pek de yalan olmaz.

Survivor macerasına yarışmacı olarak başlayan Murat Ceylan, adaya o kadar yakışmıştı ki daha sonra sunucu olarak programa devam etmişti. Hayran bıraktıran yakışıklılığıyla ekrana çok yakışan ünlü sunucu, Dominik'ten yaptığı paylaşımlarla ve ekrandaki tavırlarıyla izleyenlerin ilgisini çekmeyi her daim başardı.

Onu bu kez gündeme getiren uğruna Dominik'e giden arkadaşları değil, yeni aşkı!

Onu bu kez gündeme getiren uğruna Dominik'e giden arkadaşları değil, yeni aşkı!

Evet, yanlış duymadınız... Adını sık sık aşk dedikodularıyla duysak da bu kez aşkıyla kendisi bilerek ve isteyerek karşımıza çıktı. Ünlü sunucu Instagram hesabından sevgilisiyle ilk fotoğraflarını paylaştı.

Sevgilisi, Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündemden düşmeyen Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş'miş!

Sevgilisi, Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasıyla gündemden düşmeyen Teşkilat'tan geçen ay ayrılan Gizem Güneş'miş!

Evet, yanlış duymadınız... Murat Ceylan kalbini ünlü oyuncu Gizem Güneş'e kaptırmış. Tolga Sarıtaş'ın canlandırdığı Altay'ın kız kardeşi Selen'e hayat veren Gizem Güneş, geçtiğimiz ay dizinin kadrosundan ayrılmıştı.

Taze aşıkların ilk pozları Dominik'ten geldi. Biz yakıştırdık doğrusu, siz nasıl buldunuz yeni çiftimizi?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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