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Ortada Anlaşmazlık mı Var? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Röportajı Kafa Karıştırdı

Ortada Anlaşmazlık mı Var? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Röportajı Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2025 - 20:35

Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir deprem yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Ünlü oyuncunun dizideki son çekimleri de yine Altuntaş'ın iddiasına göre yarın yapılacak. Ancak ne ünlü oyuncudan ne de yapımdan konuyla ilgili bilgi geldi. 

Pembe'siz Kızılcık Şerbeti olmayacağını düşünen izleyicilerin sayısı oldukça fazlayken Sibel Taşçıoğlu'nun aylar önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu dizide yarın son kez çekimlere katılacak ve diziden ayrılacak. Şerbo gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra seyirciler onsuz dizinin hiç de keyifli olmayacağını ve hatta diziyi izlemeyeceklerini dile getirdiler. 

Ancak oyuncunun diziden ayrılmasının kesin olmadığına dair iddialar da ortaya atıldı. Konunun doğruluğu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Biz bu gelişmeleri konuşurken Sibel Taşçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj gündeme geldi.

Biz bu gelişmeleri konuşurken Sibel Taşçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj gündeme geldi.

Gülay Afşar'la programına katılan Sibel Taşçıoğlu verdiği röportajda şu ifadelere yer veriyor:

''Pembe ölsün, çıksın diziden' mesela... Tamam çıksın, peki sonra sen ne seyredeceksin? O sevmediğin çıktı, o sevmediğin çıktı, sadece iki tane genç başrol oyuncusu, aşk yaşayan hani, mümkün değil yani. İzlemezsiniz zaten.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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