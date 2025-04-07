Ortada Anlaşmazlık mı Var? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Röportajı Kafa Karıştırdı
Ortada Anlaşmazlık mı Var? Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun Eski Röportajı Kafa Karıştırdı
Kızılcık Şerbeti'nde büyük bir deprem yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Ünlü oyuncunun dizideki son çekimleri de yine Altuntaş'ın iddiasına göre yarın yapılacak. Ancak ne ünlü oyuncudan ne de yapımdan konuyla ilgili bilgi geldi.
Pembe'siz Kızılcık Şerbeti olmayacağını düşünen izleyicilerin sayısı oldukça fazlayken Sibel Taşçıoğlu'nun aylar önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrıldığı iddia edildi.
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Biz bu gelişmeleri konuşurken Sibel Taşçıoğlu'nun geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj gündeme geldi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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