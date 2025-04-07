3 Günde 5 İptal: Ne Olacak Bu Dizi Sektörünün Hali?
3 Günde 5 İptal: Ne Olacak Bu Dizi Sektörünün Hali?
Ramazan Bayramı'nda pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmamış, bir haftalık ara verilmişti. Ancak yeni bölümünün yayınlanması beklenen dizilerin bir kısmının yeni haftada da yayınlanmayacağı açıklandı. Başta sebep belirtilmese de dizilerin iptallerinin nedeninin reklam gelirlerindeki yetersizlik olduğu belli oldu.
Sezon başından bu yana defalarca kez aynı sebeple dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından akla ilk gelen üzerine konuşalım istedik: Ne olacak bu dizilerin hali?
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2023-2024 sezonundan bu yana sık sık duyduğumuz bir cümle "Reklam gelirinin yetersizliğinden dolayı dizinin yeni bölümü iptal oldu."
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İptallerin sebebi reklam gelirinin düşüklüğü...
Bu hafta Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın ardından Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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