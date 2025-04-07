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3 Günde 5 İptal: Ne Olacak Bu Dizi Sektörünün Hali?

3 Günde 5 İptal: Ne Olacak Bu Dizi Sektörünün Hali?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.04.2025 - 18:56

Ramazan Bayramı'nda pek çok dizinin yeni bölümü yayınlanmamış, bir haftalık ara verilmişti. Ancak yeni bölümünün yayınlanması beklenen dizilerin bir kısmının yeni haftada da yayınlanmayacağı açıklandı. Başta sebep belirtilmese de dizilerin iptallerinin nedeninin reklam gelirlerindeki yetersizlik olduğu belli oldu.

Sezon başından bu yana defalarca kez aynı sebeple dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından akla ilk gelen üzerine konuşalım istedik: Ne olacak bu dizilerin hali?

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2023-2024 sezonundan bu yana sık sık duyduğumuz bir cümle "Reklam gelirinin yetersizliğinden dolayı dizinin yeni bölümü iptal oldu."

2023-2024 sezonundan bu yana sık sık duyduğumuz bir cümle "Reklam gelirinin yetersizliğinden dolayı dizinin yeni bölümü iptal oldu."

Geçtiğimiz yaz sezonunu bir hatırlayalım: Türk dizileri arasında meşhur olan yaz dizileri geçtiğimiz yaz yayınlanamadı. Israrla beklememize rağmen yalnızca bir dizi yayın hayatına başladı, o da Yalan. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi sezona başlamasının ardından da final kararı aldı.

Sezon başlarken de pek çok dizinin 2025 Eylül'üne ertelendiğini duyduk ya da başlayabilenler de kısa süre içinde final kararı aldı. Hatta geçtiğimiz ocak ayında yayınlanmasını beklediğimiz bazı dizilerin de yine iptal edildiğini ya da ertelendiğini öğrendik.

İptallerin sebebi reklam gelirinin düşüklüğü...

İptallerin sebebi reklam gelirinin düşüklüğü...

Yılbaşında hemen her yıl verilen bir haftalık ara bu sezon bazı diziler için 2 hafta, bazıları için 3 haftaya çıktı. Dizilerin uzayan süreleri, oyuncu kaşelerindeki artış dizi sektörünü bir çıkmaza doğru sürükledi. Reklam gelirlerinin yeterli olmaması sebebiyle pek çok dizinin de reytinglere yenilerek ekranlara veda ettiğini görüyoruz.

Bu hafta Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın ardından Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi.

Bu hafta Arka Sokaklar, Can Borcu, Şakir Paşa Ailesi ve Deha'nın ardından Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi.

Ramazan Bayramı sebebiyle verilen aranın ardından popüler dizilerden yeni bölüm iptali kararı geldi. İyiye gitmesi beklenen sektörün yukarıda saydığımız sebeplerle yerinde sayması sonucu dizilerin beklenmedik finallerini görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. 

Sektörde bir kısır döngü oluşmuş durumda. Oyuncuların bölüm başı kaşelerinin milyonları bulması ve artan maliyetler sebebiyle yalnızca reklam gelirleri de bir dizinin kurtuluşu olamıyor ne yazık ki. Aynı zamanda dizinin yurt dışı satışlarının da yüksek olması ve reytinglerle desteklenmesi gerekiyor. 

Sezon sonu yaklaşırken yaklaşık 2 sezondur büyük bir krizle boğuşan dizi sektöründe bizi neler bekliyor henüz bilemiyoruz. Ancak sevdiğimiz dizilerin final yapacağı ya da pek çok oyuncunun dizilerden ayrılacağını söylemek mümkün. Sektörle ilgili merak edilen bir diğer konu da yaz dizileri. Geçtiğimiz yaz karşılaştığımız durumla bir kez daha karşılaşacak mıyız bilemiyoruz ama henüz ortada görünen bir yaz dizisi hazırlığı yok ne yazık ki.

Yerli diziler Türk izleyiciler için olduğu kadar yurt dışı seyircileri tarafından da sevilerek izlenirken sektörün geldiği maddi kriz durumu herkesi üzüyor. Yapımcılar ve kanallar bu sorunu nasıl çözecek henüz bilinmese de uzun bir süre daha sevdiğimiz dizilere veda edeceğiz gibi görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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