Trabzonspor, Sultanlar Ligi'ne Davet Edildi
Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Trabzonspor'a Sultanlar Ligi'ne katılım daveti gönderdi. Bordo-mavili kulüp, teklifi kabul etmesi halinde yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde sahne alacak. (Haber 61)
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan söz aldığını açıklamıştı
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Resmi teklif yapıldı
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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