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Trabzonspor, Sultanlar Ligi'ne Davet Edildi

Trabzonspor, Sultanlar Ligi'ne Davet Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 16:33

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Trabzonspor'a Sultanlar Ligi'ne katılım daveti gönderdi. Bordo-mavili kulüp, teklifi kabul etmesi halinde yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde sahne alacak. (Haber 61)

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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan söz aldığını açıklamıştı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan söz aldığını açıklamıştı

Aralık 2024'te açıklamalarda bulunan Üstündağ, “Bir yıl önce Ertuğrul Başkan ile beraberdik. Kendisine ‘Voleyboldan vazgeçme’ dedik. Seçim sürecinde bizi destekledi mi, desteklemedi mi bilmiyorum. Ama bugün buradan bir kez daha söylüyorum: Sayın Başkan, sözünüzün arkasında durun. Trabzon’a voleybol takımı kuracaktınız, hala kurmadınız. Bu konunun takipçisi olacağım ve gerekirse hesap sormak için bizzat Trabzon’a geleceğim.” demişti.

Resmi teklif yapıldı

Resmi teklif yapıldı

Haber 61'in haberine göre, TVF tarafından Trabzonspor'a Sultanlar Ligi'nde yer alması için özel davet gönderildi. Bordo-mavililerin, bu daveti kabul ettiği takdirde 2025-2026 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceği aktarıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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