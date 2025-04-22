Trabzonspor, Sultanlar Ligi'ne Davet Edildi

Aralık 2024'te açıklamalarda bulunan Üstündağ, “Bir yıl önce Ertuğrul Başkan ile beraberdik. Kendisine ‘Voleyboldan vazgeçme’ dedik. Seçim sürecinde bizi destekledi mi, desteklemedi mi bilmiyorum. Ama bugün buradan bir kez daha söylüyorum: Sayın Başkan, sözünüzün arkasında durun. Trabzon’a voleybol takımı kuracaktınız, hala kurmadınız. Bu konunun takipçisi olacağım ve gerekirse hesap sormak için bizzat Trabzon’a geleceğim.” demişti.