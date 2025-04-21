Paris Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Yusuf Dikeç ve Duplantis Beraber Poz Verdi
Paris Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç, dev organizasyonda rekor kıran İsveçli atlet Armand Duplantis ile Laureus Dünya Spor Ödülleri töreninde bir araya geldi. İkili, tören öncesinde kameralara ikonikleşen pozu verdi.
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Duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti
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Duplantis de olimpiyat rekoru kırmış, sevincini Yusuf Dikeç pozuyla yaşamıştı
Bir araya geldiler
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