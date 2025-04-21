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Paris Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Yusuf Dikeç ve Duplantis Beraber Poz Verdi

Paris Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Yusuf Dikeç ve Duplantis Beraber Poz Verdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 23:13

Paris Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli sporcumuz Yusuf Dikeç, dev organizasyonda rekor kıran İsveçli atlet Armand Duplantis ile Laureus Dünya Spor Ödülleri töreninde bir araya geldi. İkili, tören öncesinde kameralara ikonikleşen pozu verdi.

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Duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti

Duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atış anındaki sıra dışı duruşuyla o dönem turnuvanın ve dünya kamuoyunun en çok konuştuğu isim olmuştu.

Duplantis de olimpiyat rekoru kırmış, sevincini Yusuf Dikeç pozuyla yaşamıştı

Duplantis de olimpiyat rekoru kırmış, sevincini Yusuf Dikeç pozuyla yaşamıştı

İsveçli atlet, tarihi oyunlarda sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazanmıştı. 6.25'lik derecesiyle zirveye çıkan 25 yaşındaki sporcu, atlayışının ardından milli atıcı Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu vermişti.

Bir araya geldiler

Bir araya geldiler

Dikeç ve Duplantis, spor dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Laureus Dünya Spor Ödülleri töreni öncesinde bir araya gelerek birlikte kameralara tarihi pozu verdi.

Yılın sporcusu seçildi

Yılın sporcusu seçildi

Sırıkla atlama yıldızı, üst üste kırdığı rekorlar ve eşsiz performansıyla yılın en iyi erkek sporcusu seçildi. Diğer ödüller ise şöyle:

  • Yılın kadın sporcusu: Simone Biles

  • Yılın takımı: Real Madrid

  • Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Lamine Yamal

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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