Paris Olimpiyat Oyunları'na Damga Vuran Yusuf Dikeç ve Duplantis Beraber Poz Verdi

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, atış anındaki sıra dışı duruşuyla o dönem turnuvanın ve dünya kamuoyunun en çok konuştuğu isim olmuştu.