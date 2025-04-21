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Fenerbahçe Taraftarının Merakla Beklediği Haber Geldi

Fenerbahçe Taraftarının Merakla Beklediği Haber Geldi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 18:43

Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalarak Süper Lig şampiyonluğunu mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarın beklediği olmadı. Ekol TV yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, sarı-lacivertli kulüpte şu an için herhangi bir değişimin söz konusu olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

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Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçında kaçan üç puanla yıkıldı, stadyumda istifa sesleri yükseldi

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor maçında kaçan üç puanla yıkıldı, stadyumda istifa sesleri yükseldi

Süper Lig'in 32. haftasına lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde giren Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kayserispor'u sahadan eli boş gönderemedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir iki puanı ardında bıraktı. Galatasaray'la puan farkı 5 oldu.

Taraftarlar, son dakikada gelen golle bir kez daha şampiyonluk hayalinden uzaklaşan Ali Koç ve yönetimine, hem maç içinde 'istifa' tezahüratlarıyla hem de maç sonundaki röportajlarında tepki gösterdi. 2018'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Koç'un görevi bırakması, taraftarların en büyük isteği haline geldi.

Mourinho ile yola devam kararı çıktı

Mourinho ile yola devam kararı çıktı

Göreve geldiğinden bu yana Fenerbahçe taraftarının görmek istediği coşkulu oyundan oldukça uzak bir taktikle mücadelelere çıkan teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezonda da takımın başında olacağı öğrenildi.

Yusuf Kenan Çalık, "kongre falan yok" dedi

Yusuf Kenan Çalık, "kongre falan yok" dedi
twitter.com

Ekol TV ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçeli eski spiker Yusuf Kenan Çalık, sosyal medya hesabından  'Alınan karar Mourinho ile devam, büyük yıldızlar gelecek şeklinde. Kongre falan yok.' paylaşımında bulundu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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