Fenerbahçe Taraftarının Merakla Beklediği Haber Geldi
Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalarak Süper Lig şampiyonluğunu mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarın beklediği olmadı. Ekol TV yorumcusu Yusuf Kenan Çalık, sarı-lacivertli kulüpte şu an için herhangi bir değişimin söz konusu olmadığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
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