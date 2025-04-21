Fenerbahçe Taraftarının Merakla Beklediği Haber Geldi

Süper Lig'in 32. haftasına lider Galatasaray'ın üç puan gerisinde giren Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kayserispor'u sahadan eli boş gönderemedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir iki puanı ardında bıraktı. Galatasaray'la puan farkı 5 oldu.

Taraftarlar, son dakikada gelen golle bir kez daha şampiyonluk hayalinden uzaklaşan Ali Koç ve yönetimine, hem maç içinde 'istifa' tezahüratlarıyla hem de maç sonundaki röportajlarında tepki gösterdi. 2018'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Koç'un görevi bırakması, taraftarların en büyük isteği haline geldi.