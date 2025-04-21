Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etabı sona erdi. Real Madrid ve Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalamadı. Arsenal, Inter, Barca ve PSG adını bir üst tura yazdırdı. Arsenal'in hem evinde hem de deplasmanda aldığı galibiyet çok konuşuldu. Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?