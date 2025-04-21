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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 16:33

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etabı sona erdi. Real Madrid ve Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalamadı. Arsenal, Inter, Barca ve PSG adını bir üst tura yazdırdı. Arsenal'in hem evinde hem de deplasmanda aldığı galibiyet çok konuşuldu. Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Çok doğru tespit 👌

1. Çok doğru tespit 👌
twitter.com

2. Ciro 🤩

2. Ciro 🤩
twitter.com

3. İnanılmaz keyif alıyor 😂

3. İnanılmaz keyif alıyor 😂
twitter.com

4. "Kahvaltı hazır"

4. "Kahvaltı hazır"
twitter.com

5. "Dünyanın en büyük pirinç tenceresi"

5. "Dünyanın en büyük pirinç tenceresi"
twitter.com
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6. Doğru ama o da güzel maçtı 😁

6. Doğru ama o da güzel maçtı 😁
twitter.com

7. Arsenal bu sezon bir başka 🚀

7. Arsenal bu sezon bir başka 🚀
twitter.com

8. Arda'yı da bitirdi

8. Arda'yı da bitirdi
twitter.com

9. Çok ilginç bir video 🧐

10. Beşiktaşlılar...

10. Beşiktaşlılar...
twitter.com
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11. O neydi ya?

11. O neydi ya?
twitter.com

12. Maşrapa beklenmedik oldu 😁

12. Maşrapa beklenmedik oldu 😁
twitter.com

13. 2,5 ay sonra çıktığı ilk maçta şampiyonluk mucizelere kaldı

13. 2,5 ay sonra çıktığı ilk maçta şampiyonluk mucizelere kaldı
twitter.com

14. Süper Lig kuralı: Atanla tutanın iyi olacak 😑

14. Süper Lig kuralı: Atanla tutanın iyi olacak 😑
twitter.com

15. +3 asist...

15. +3 asist...
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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