Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etabı sona erdi. Real Madrid ve Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalamadı. Arsenal, Inter, Barca ve PSG adını bir üst tura yazdırdı. Arsenal'in hem evinde hem de deplasmanda aldığı galibiyet çok konuşuldu. Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Çok doğru tespit 👌
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2. Ciro 🤩
3. İnanılmaz keyif alıyor 😂
4. "Kahvaltı hazır"
5. "Dünyanın en büyük pirinç tenceresi"
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6. Doğru ama o da güzel maçtı 😁
7. Arsenal bu sezon bir başka 🚀
8. Arda'yı da bitirdi
10. Beşiktaşlılar...
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11. O neydi ya?
12. Maşrapa beklenmedik oldu 😁
13. 2,5 ay sonra çıktığı ilk maçta şampiyonluk mucizelere kaldı
14. Süper Lig kuralı: Atanla tutanın iyi olacak 😑
15. +3 asist...
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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