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Mert Hakan Yandaş Çok Nadir Görülen Bir Enfeksiyona Yakalandı

Mert Hakan Yandaş Çok Nadir Görülen Bir Enfeksiyona Yakalandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 09:52

Fenerbahçe, uzun zamandır sakatlığından dolayı düzenli olarak forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yaptı. Yandaş'ın hastanede tedavi göreceği ifade edilirken gazeteci Sercan Hamzaoğlu da 30 yaşındaki orta sahanın sağlık durumuna ilişkin bir detay paylaştı.

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Sercan Hamzaoğlu'nun haberi 👇

Sercan Hamzaoğlu'nun haberi 👇

'Mert Hakan, daha önceki antrenmanda darbeye bağlı sakatlık yaşamıştı. Tedavisi sürerken 10 binde 1 gözüken enfeksiyona yakalandı. Mert Hakan, enfeksiyon değerleri düşene kadar steril bir ortam olduğu için tedavisine hastanede devam edecek.'

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

'Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Son olarak Bodrumspor maçında oynamıştı

Son olarak Bodrumspor maçında oynamıştı

Süper Lig'in 29. haftasında, 28 Mart'ta Bodrum FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Mert Hakan, 8 dakika sahada kalmıştı, 82'de İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil olmuştu.

Transfer olduğu 20/21 sezonundan bu yana sakatlık nedeniyle 55 maç kaçırdı

Transfer olduğu 20/21 sezonundan bu yana sakatlık nedeniyle 55 maç kaçırdı
  • 149 maç, 6646 dakika, 11 gol, 25 asist.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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