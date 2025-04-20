Mert Hakan Yandaş Çok Nadir Görülen Bir Enfeksiyona Yakalandı
Fenerbahçe, uzun zamandır sakatlığından dolayı düzenli olarak forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş hakkında açıklama yaptı. Yandaş'ın hastanede tedavi göreceği ifade edilirken gazeteci Sercan Hamzaoğlu da 30 yaşındaki orta sahanın sağlık durumuna ilişkin bir detay paylaştı.
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Sercan Hamzaoğlu'nun haberi 👇
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇
Son olarak Bodrumspor maçında oynamıştı
Transfer olduğu 20/21 sezonundan bu yana sakatlık nedeniyle 55 maç kaçırdı
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