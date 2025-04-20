Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Semih Kılıçsoy'a Yeni Mevki Önerisi
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Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü
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"Oynayabileceği tek bölge" diyerek Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için dikkat çekici yorum geldi
Serkan Akkoyun'un Semih yorumu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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