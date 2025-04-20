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Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Semih Kılıçsoy'a Yeni Mevki Önerisi

Yorumcu Serkan Akkoyun'dan Semih Kılıçsoy'a Yeni Mevki Önerisi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 09:14

Vole Youtube kanalında Süper Lig karşılaşmalarını değerlendiren yorumcu Serkan Akkoyun, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için 'oynayabileceği tek bölge ' diyerek sıra dışı bir öneride bulundu. Akkoyun, Kılıçsoy'un forvette değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

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Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü

Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 

Siyah-beyazlılar, 11'de Rafa Silva ile skorda üstünlüğü ele alırken ev sahip ekipte İsmail Köybaşı, ikinci yarının hemen başında, 46'da ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla durumu 1-1'e getirdi, maç bu skorla noktalandı.

Ole ve öğrencileri, puanını 49 yapsa da puan tablosunda beşinci basamağa geriledi. Eyüpspor, 50 puanla dördüncü sırada.

"Oynayabileceği tek bölge" diyerek Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için dikkat çekici yorum geldi

"Oynayabileceği tek bölge" diyerek Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy için dikkat çekici yorum geldi

Ali Ece ve Mehmet Ertaş ile Vole Youtube kanalının 3. Devre programında maçı değerlendiren yorumcu Serkan Akkoyun, 'Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş'ta oynayabileceği tek bölge sağ bek. ' dedi.

Serkan Akkoyun'un Semih yorumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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