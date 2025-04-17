TFF Liglerdeki Takım Sayısını Azalttı
Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısında değişikliğine gidildiğini açıkladı. Alınan karara göre gelecek sezon liglerde kaç takımın küme düşüp kaç takımın bir üst lige yükseleceği paylaşıldı.
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TFF, önümüzdeki sezon liglerde mücadele edecek takım sayılarını duyurdu.
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TFF'den yapılan açıklama 👇🏻
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