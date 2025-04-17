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TFF Liglerdeki Takım Sayısını Azalttı

TFF Liglerdeki Takım Sayısını Azalttı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.04.2025 - 15:58

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısında değişikliğine gidildiğini açıkladı. Alınan karara göre gelecek sezon liglerde kaç takımın küme düşüp kaç takımın bir üst lige yükseleceği paylaşıldı.

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TFF, önümüzdeki sezon liglerde mücadele edecek takım sayılarını duyurdu.

TFF, önümüzdeki sezon liglerde mücadele edecek takım sayılarını duyurdu.

  • Süper Lig, tekrar 18 takımla oynanacak.

  • Profesyonel liglerde mücade eden takım sayısı 139'dan 120'ye düşecek.

TFF'den yapılan açıklama 👇🏻

TFF'den yapılan açıklama 👇🏻

'Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 16 Nisan 2025 tarihinde Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirmiş; toplantıda profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alınmıştır.

Profesyonel futbol liglerindeki takım sayısı, 2019-2020 sezonunda 125 takımla oynanırken; COVID-19 salgını nedeniyle Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebiyle sezon sonunda küme düşme uygulanmamıştır. 2020-21 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştır.

2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflenmiş; ancak 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri kabul edilmiş ve planlanan sayıya ulaşılamamıştır.

Kulüp gelirlerinin artırılması ve daha güçlü bir rekabet ortamı oluşturulması amacıyla, 2025-2026 sezonunda 139 takımın mücadele edeceği profesyonel liglerdeki takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecektir ve hâlihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, aşağıdaki görselde sezonlara göre belirtilen düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecektir.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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