Gary Neville'ın Futboldaki Değişim İsyanına Hak Verebilirsiniz
Son yıllarda futbolun oynanış biçiminde büyük değişiklikler yaşandı. Başta Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola olmak üzere yıldız teknik adamların taktikleri bu değişimde etkili oldu. Artık oyunun temposunu sadece klasik on numaralar veya forvetler değil, stoperler hatta kaleciler de belirlemeye başladı. United'ın eski futbolcusu Garry Neville, futbolun eski ruhunu kaybettiği düşünüyor.
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Futbol hızlandı, fiziksel mücadeleler arttı. Bazı futbolseverler için artık oyun daha az heyecan verici hale geldi.
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Manchester United efsanesi Gary Neville, değişime tepki gösterdi.
Şu anda İngiltere'de yorumcu olarak karşımıza çıkan eski futbolcu, şunları dedi 👇
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