Gary Neville'ın Futboldaki Değişim İsyanına Hak Verebilirsiniz

'İzlediğimiz şey futbol değil, saçmalık. Ben Brighton'ın stoperlerinin topu dolaştırmasını izlemek için TV karşısına geçmiyorum. Kaleciler ve savunmadakiler, takımın en yetenekli oyuncularından çok daha fazla topla buluşuyor. Kariyerimin son 5 yılında en çok topla buluşanlara baktım: Xabi Alonso, Lampard, Gilberto Silva, Fabregas ve Scholes... Oyunu dikte eden, topu ayağında görmek isteyeceğiniz isimler. Premier League'deki son 5 sezona baktığımda ise liste şöyle: Van Dijk, Gvardiol, Levi Colwill, Saliba, Rodri, Lewis Dunk...

Evet oyun değişti ama bir teknik direktörün işi, en yetenekli futbolcusunun mümkün olan en yüksek sayıda topla buluşmasını sağlamak değil mi? Ne yazık ki şu anda savunmadakiler ve kaleciler, en yetenekli oyunculardan 100 kat daha fazla topla buluşuyor.'