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Gary Neville'ın Futboldaki Değişim İsyanına Hak Verebilirsiniz

Gary Neville'ın Futboldaki Değişim İsyanına Hak Verebilirsiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 13:59

Son yıllarda futbolun oynanış biçiminde büyük değişiklikler yaşandı. Başta Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola olmak üzere yıldız teknik adamların taktikleri bu değişimde etkili oldu. Artık oyunun temposunu sadece klasik on numaralar veya forvetler değil, stoperler hatta kaleciler de belirlemeye başladı. United'ın eski futbolcusu Garry Neville, futbolun eski ruhunu kaybettiği düşünüyor.

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Futbol hızlandı, fiziksel mücadeleler arttı. Bazı futbolseverler için artık oyun daha az heyecan verici hale geldi.

Futbol hızlandı, fiziksel mücadeleler arttı. Bazı futbolseverler için artık oyun daha az heyecan verici hale geldi.

Taktik açıdan her gün farklı bir detayla ortaya çıkan futbol, gün geçtikçe daha da farklı bir kimliğe bürünmeye başladı. VAR sistemi, hakem kararları, futbolcuların kulübe olan bağlılıkları, alınan maaşlar ve ödenen bonservis bedelleri, doksan dakikanın kaderini belirleyen başlıca unsurlar haline geldi. Herkes için geçerli olmasa da bazı tutkunlar, yıllardır peşinden koştukları oyundan yavaş yavaş soğumaya başladı.

Manchester United efsanesi Gary Neville, değişime tepki gösterdi.

Manchester United efsanesi Gary Neville, değişime tepki gösterdi.

92 yılında başlayan United kariyerini 2011 yılında sonlandıran ve başka takımda forma giymeyen İngiliz defans, kendi oynadığı döneme göre futbolun çok sıkıcı hale geldiğini söyledi.

Şu anda İngiltere'de yorumcu olarak karşımıza çıkan eski futbolcu, şunları dedi 👇

Şu anda İngiltere'de yorumcu olarak karşımıza çıkan eski futbolcu, şunları dedi 👇

'İzlediğimiz şey futbol değil, saçmalık. Ben Brighton'ın stoperlerinin topu dolaştırmasını izlemek için TV karşısına geçmiyorum. Kaleciler ve savunmadakiler, takımın en yetenekli oyuncularından çok daha fazla topla buluşuyor. Kariyerimin son 5 yılında en çok topla buluşanlara baktım: Xabi Alonso, Lampard, Gilberto Silva, Fabregas ve Scholes... Oyunu dikte eden, topu ayağında görmek isteyeceğiniz isimler. Premier League'deki son 5 sezona baktığımda ise liste şöyle: Van Dijk, Gvardiol, Levi Colwill, Saliba, Rodri, Lewis Dunk...

Evet oyun değişti ama bir teknik direktörün işi, en yetenekli futbolcusunun mümkün olan en yüksek sayıda topla buluşmasını sağlamak değil mi? Ne yazık ki şu anda savunmadakiler ve kaleciler, en yetenekli oyunculardan 100 kat daha fazla topla buluşuyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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