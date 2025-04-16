Süper Lig'in Eski Gol Kralı Aaron Boupendza Hayatını Kaybetti
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giyen ve gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'dan acı haber geldi.
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Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti
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İntihar ya da cinayet ihtimali üzerinde duruluyor
4 gün önce sahadaydı
Boupendza'nın kariyeri
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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