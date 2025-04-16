onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig'in Eski Gol Kralı Aaron Boupendza Hayatını Kaybetti

Süper Lig'in Eski Gol Kralı Aaron Boupendza Hayatını Kaybetti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 11:53

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giyen ve gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Aaron Boupendza'dan acı haber geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti

Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti

Rumen basınının haberine göre Çin Süper Ligi ekiplerinden ZJ FC forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, apartmanın 11. katından düştü ve hayatını kaybetti.

İntihar ya da cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

İntihar ya da cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölümün intihar veya cinayet olabileceği aktarıldı. Boupendza'nın düştüğü sırada kardeşinin de evde olduğu, ikilinin tartışma yaşama ihtimalinin yüksek olduğu paylaşıldı.

4 gün önce sahadaydı

4 gün önce sahadaydı

Ocak ayında Rapid Bükreşt'ten Zhejiang'a imza atan Gabonlu golcü, 12 Nisan'da Shanghai Shenhua'ya karşı oynanan maçta forma giymişti.

Boupendza'nın kariyeri

Boupendza'nın kariyeri

38 kez Hatayspor forması giyen Boupendza 22 golle gol krallığı sevinci yaşamış performansıyla dört büyüklerin ve Avrupa futbolunun dikkatini çekmişti. Ancak kariyerini Katar'da sürdürme kararı almıştı. 

Kaynak: Transfermarkt

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın