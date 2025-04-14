Barça'nın Yıldızı Gavi İspanya Kralı Felipe'nin Kızı Leonor'u Reddetmiş
İspanya Kralı Felipe, ülkesinin EURO 2024 zaferinin ardından takımı Zarzuela Sarayı'nda konuk etmiş, her bir oyuncuyu tebrik etmişti. Kraliyet ailesi tüm futbolcularla el sıkışırken Prenses Leonor ve Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin karşı karşıya geldiği an çok konuşulmuştu. İkilinin aşk yaşadığı iddiası vardı ancak net değildi, yeni söylentiler ortaya çıktı.
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EURO 2024'te şampiyon olmuş, Gavi turnuvayı kenardan izlemişti
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Kraliyet evindeki tebrik töreni çok konuşulmuştu
Gavi, Leonor'u reddetmiş
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