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Barça'nın Yıldızı Gavi İspanya Kralı Felipe'nin Kızı Leonor'u Reddetmiş

Barça'nın Yıldızı Gavi İspanya Kralı Felipe'nin Kızı Leonor'u Reddetmiş

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 21:14

İspanya Kralı Felipe, ülkesinin EURO 2024 zaferinin ardından takımı Zarzuela Sarayı'nda konuk etmiş, her bir oyuncuyu tebrik etmişti. Kraliyet ailesi tüm futbolcularla el sıkışırken Prenses Leonor ve Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin karşı karşıya geldiği an çok konuşulmuştu. İkilinin aşk yaşadığı iddiası vardı ancak net değildi, yeni söylentiler ortaya çıktı.

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EURO 2024'te şampiyon olmuş, Gavi turnuvayı kenardan izlemişti

EURO 2024'te şampiyon olmuş, Gavi turnuvayı kenardan izlemişti

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te kupa, finalde İngiltere'yi 2-1'le geçen İspanya'nın olmuştu. Dünya futbolunun önde gelen birçok yeteneğini kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılarda en dikkat çekici eksik Gavi idi. Barcelona forması giyen 18 yaşındaki orta saha, 2023'ün sonunda ciddi bir sakatlık yaşamış ve turnuvayı kaçırmıştı. Takım arkadaşlarının mücadelesini tribünden takip etmek zorunda kalmıştı.

Kraliyet evindeki tebrik töreni çok konuşulmuştu

Kraliyet evindeki tebrik töreni çok konuşulmuştu

Dev organizasyonda elde edilen başarı, sokakların yanı sıra Madrid'deki kraliyet evi Zarzuela Sarayı'nda da kutlanmıştı. Prenses Leonor'un Gavi ile el sıkıştığı anda Gavi'ye gülümsemesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. İspanyol basını, gelecekte ülkenin kraliçesi olmaya hazırlanan Leonor'un Gavi'ye hayran olduğunu iddia etmişti. Hatta babası Felipe'nin Barcelona takımıyla bir araya geldiği bir etkinlikte Leonor'un Gavi'ye düşkün olduğunu açıkça dile getirdiği söylenmişti.

Gavi, Leonor'u reddetmiş

Gavi, Leonor'u reddetmiş

Henüz doğruluğu kesin olarak bilinmese de ülkede son konuşulanlar şöyle aktarıldı:

  • Leonor, Gavi'den çok hoşlanıyor. 

  • Kral Felipe, kızı için Gavi'den özel imzalı forma bile aldı. 

  • Ancak Gavi, kariyerime odaklanmak istiyorum diyerek Prenses ile bir ilişki kurmayı reddetti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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