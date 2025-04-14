Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etaplarının ilk maçları oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 3-0'la geçen Arsenal'de Declan Rice'ın frikikten attığı iki gol tüm hafta futbolseverlerin dilinden düşmedi. Avrupa Ligi'nde ise Manchester United'ın kalecisi Onana, yaptığı inanılmaz hatalarla takımını galibiyetten etti. İngiliz ekip, Lyon'dan 2-2'lik skorla döndü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?