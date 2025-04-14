Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etaplarının ilk maçları oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 3-0'la geçen Arsenal'de Declan Rice'ın frikikten attığı iki gol tüm hafta futbolseverlerin dilinden düşmedi. Avrupa Ligi'nde ise Manchester United'ın kalecisi Onana, yaptığı inanılmaz hatalarla takımını galibiyetten etti. İngiliz ekip, Lyon'dan 2-2'lik skorla döndü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. "Maliyeti yıllık 10 milyon euro" dedi Serdal Adalı 🫢
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2. Aytaç uzaktan attı bile...😄
4. Aynısı 🚀
5. İspanyollara sürpriz
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6. Tebrikler 🤗
8. Böyle bir açıklama bekledi herkes
9. Yeni trend
10. 😂
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12. "Man Utd De Gea'yı Onana ile değiştiriyor"
13. Tam onu anlatan bir görsel
14. veya Mourinho'nun bazı tercihlerinde ısrarı
15. Beşiktaş'a derbi gerek 😁
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16. Çok iyi goldü 🚀
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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