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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 16:52

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Avrupa kupalarında çeyrek final etaplarının ilk maçları oynandı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i 3-0'la geçen Arsenal'de Declan Rice'ın frikikten attığı iki gol tüm hafta futbolseverlerin dilinden düşmedi. Avrupa Ligi'nde ise Manchester United'ın kalecisi Onana, yaptığı inanılmaz hatalarla takımını galibiyetten etti. İngiliz ekip, Lyon'dan 2-2'lik skorla döndü. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. "Maliyeti yıllık 10 milyon euro" dedi Serdal Adalı 🫢

1. "Maliyeti yıllık 10 milyon euro" dedi Serdal Adalı 🫢
twitter.com

2. Aytaç uzaktan attı bile...😄

2. Aytaç uzaktan attı bile...😄
twitter.com

3. 😂

4. Aynısı 🚀

4. Aynısı 🚀
twitter.com

5. İspanyollara sürpriz

5. İspanyollara sürpriz
twitter.com
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6. Tebrikler 🤗

6. Tebrikler 🤗
twitter.com

7. Madrid'in ne yapacağından belli olmaz, mümkün 😁

8. Böyle bir açıklama bekledi herkes

8. Böyle bir açıklama bekledi herkes
twitter.com

9. Yeni trend

9. Yeni trend
twitter.com

10. 😂

10. 😂
twitter.com
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11. 😂😂

12. "Man Utd De Gea'yı Onana ile değiştiriyor"

12. "Man Utd De Gea'yı Onana ile değiştiriyor"
twitter.com

13. Tam onu anlatan bir görsel

13. Tam onu anlatan bir görsel
twitter.com

14. veya Mourinho'nun bazı tercihlerinde ısrarı

14. veya Mourinho'nun bazı tercihlerinde ısrarı
twitter.com

15. Beşiktaş'a derbi gerek 😁

15. Beşiktaş'a derbi gerek 😁
twitter.com
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16. Çok iyi goldü 🚀

16. Çok iyi goldü 🚀
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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