"My Arkadash Here" Videosuyla Tanıdığımız Minik Sophia Trabzonspor'un Maçında Sahaya Çıktı
Halasının Instagram'da yayınladığı video ile herkesin tanımaya başladığı minik Sophia, Trabzonspor'un Rizespor'u konuk ettiği maçı yerinden takip etti, karşılaşma öncesinde yapılan seremoniye çıktı. Türkçe ve İngilizce kelimeleri bir arada kullanmasıyla herkese tebessüm ettiren Sophia'nın 'my arkadash' dediği video viral olmuştu.
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Trabzonspor, Rizespor'u 2-0'la geçti
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"My Arkadash Here" diyen Sophia da maça geldi
Sophia'nın viral olan "My Arkadash Here" videosu 👇😍
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