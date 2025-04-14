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"My Arkadash Here" Videosuyla Tanıdığımız Minik Sophia Trabzonspor'un Maçında Sahaya Çıktı

"My Arkadash Here" Videosuyla Tanıdığımız Minik Sophia Trabzonspor'un Maçında Sahaya Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.04.2025 - 18:02

Halasının Instagram'da yayınladığı video ile herkesin tanımaya başladığı minik Sophia, Trabzonspor'un Rizespor'u konuk ettiği maçı yerinden takip etti, karşılaşma öncesinde yapılan seremoniye çıktı. Türkçe ve İngilizce kelimeleri bir arada kullanmasıyla herkese tebessüm ettiren Sophia'nın 'my arkadash' dediği video viral olmuştu.

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Trabzonspor, Rizespor'u 2-0'la geçti

Trabzonspor, Rizespor'u 2-0'la geçti

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelen Trabzonspor, rakibini Zubkov'un golleriyle 2-0 mağlup ederek üç puana uzandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 4-1 kaybeden Fatih Tekke ve öğrencileri, bu sonuçla puanını 39 yaparak alt sıralardan uzaklaştı.

"My Arkadash Here" diyen Sophia da maça geldi

"My Arkadash Here" diyen Sophia da maça geldi

'My Arkadash Here' videosuyla milyonlara ulaşan Sophia, karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ile birlikte seremoniye çıktı.

Sophia'nın viral olan "My Arkadash Here" videosu 👇😍

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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