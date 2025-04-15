Hastalığını Duyurdu: Efsane Futbolcu Zambrotta'dan Acı Haber

'Kariyerim boyunca büyük bir sakatlık yaşamadım. İç menisküslerimden üç ameliyat geçirdim. Zamanla bacaklarım eğrildi ve bugün birçok cerrah için bir laboratuvar modeliyim.

Şimdi tam protez yaptırmamak için, bacaklarımı yukarıdan ve aşağıdan küçük kemik parçaları keserek ve plakalar yerleştirerek düzeltecekler. Doktorlar bana bakıp nasıl yürüdüğümü soruyorlar. Birkaç yıl içinde tam protez takmak zorunda kalacağım.'