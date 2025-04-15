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Hastalığını Duyurdu: Efsane Futbolcu Zambrotta'dan Acı Haber

Hastalığını Duyurdu: Efsane Futbolcu Zambrotta'dan Acı Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 19:44

Dünya futbolunun unutulmaz defansları arasında yer alan, Juventus, Milan ve Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturan Gianluca Zambrotta, yakın gelecekte bacaklarını kaybedebileceğini açıkladı. Eski İtalyan oyuncu başından geçenleri de paylaştı.

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Gianluca Zambrotta, genu varum hastalığına yakalandı.

Gianluca Zambrotta, genu varum hastalığına yakalandı.

98-99 sezonunun sonunda Bari'den Juventus'a transfer olan Gianluca Zambrotta, siyah-beyazlı kulüpte yakaladığı başarıların ardından 2006 yazında Barcelona'ya gitmişti. İtalyan sağ bek, İspanya'da iki sene geçirdikten sonra ülkesine dönmüş, Milan'a imza atmıştı. Dört sezon Milan'da forma giyen yıldız, 2013'te de kariyerine nokta koymuştu. Uzun süredir diz problemi ile mücadele ettiği bilinen 48 yaşındaki eski futbolcu, genu varum hastalığına yakalandığını belirtirken birkaç yıl içinde protez bacağa geçebileceğini açıkladı.

"Birkaç yıl içinde tam protez takmak zorunda kalacağım."

"Birkaç yıl içinde tam protez takmak zorunda kalacağım."

'Kariyerim boyunca büyük bir sakatlık yaşamadım. İç menisküslerimden üç ameliyat geçirdim. Zamanla bacaklarım eğrildi ve bugün birçok cerrah için bir laboratuvar modeliyim.

Şimdi tam protez yaptırmamak için, bacaklarımı yukarıdan ve aşağıdan küçük kemik parçaları keserek ve plakalar yerleştirerek düzeltecekler. Doktorlar bana bakıp nasıl yürüdüğümü soruyorlar. Birkaç yıl içinde tam protez takmak zorunda kalacağım.'

Zambrotta'nın son durumu 👇

Zambrotta'nın son durumu 👇

Genu varum hastalığı nedir?

Genu varum, bacaklarda içe doğru eğilme ile ortaya çıkan bir durumdur. Halk arasında 'çapraz bacak' olarak da bilinen hastalık doğuştan olabileceği gibi, diz ekleminde oluşan aşınmalar veya vücudun yanlış duruş alışkanlıkları sonucu da gelişebilir. 

Kaynak: Medical Park

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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