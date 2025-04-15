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İlkin Aydın'ın Fenerbahçe Taraftarına Tepkisi Tartışma Konusu Oldu

İlkin Aydın'ın Fenerbahçe Taraftarına Tepkisi Tartışma Konusu Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 17:18

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta, tribündeki taraftarlar ile diyaloğa girmesi, sosyal medyada görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. Milli sporcuya destek verenler de oldu, tepki gösterenler de.

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Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı

Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı

Sultanlar Ligi play-off yarı final etabının üçüncü ve son maçında Galatasaray Daikin'i konuk eden Fenerbahçe Medicana, 3-2'lik skorla mücadeleden galip ayrılmış ve seride durumu 2-1 yaparak finalde Vakıfbank'ın rakibi olmuştu.

İlkin Aydın'ın taraftara tepkisi, sosyal medyada tartışma başlattı

İlkin Aydın'ın taraftara tepkisi, sosyal medyada tartışma başlattı

Karşılaşma oynanırken Fenerbahçe taraftarı, Aydın'a yönelik tezahüratlarda bulunmuş, 'İlkin Aydın dışarı' demişti. 25 yaşındaki sporcu da kendisine söylenenlere sinirlenmiş, tribünlere tepki göstermişti. Maç bitiminde de soyunma odasına giderken yuhalanmıştı. Sarı-kırmızılı oyuncunun davranışı, sosyal medyayı ikiye böldü.

Gazeteci Beyza Betül Cihan'ın "Fenerbahçe taraftarı “İlkin dışarı” diye bağırmadan 1 dakika öncesi" paylaşımı 👇🏻

Maç sonunda yaşananlar 👇🏻

Taraftarların yaşananlara dair görüşleri 👇🏻

Taraftarların yaşananlara dair görüşleri 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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