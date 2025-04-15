İlkin Aydın'ın Fenerbahçe Taraftarına Tepkisi Tartışma Konusu Oldu
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta, tribündeki taraftarlar ile diyaloğa girmesi, sosyal medyada görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. Milli sporcuya destek verenler de oldu, tepki gösterenler de.
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Fenerbahçe Medicana, serinin son maçında galip gelerek adını finale yazdırmıştı
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İlkin Aydın'ın taraftara tepkisi, sosyal medyada tartışma başlattı
Gazeteci Beyza Betül Cihan'ın "Fenerbahçe taraftarı “İlkin dışarı” diye bağırmadan 1 dakika öncesi" paylaşımı 👇🏻
Maç sonunda yaşananlar 👇🏻
Taraftarların yaşananlara dair görüşleri 👇🏻
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