Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir'den Fenerbahçe Yorumu

Socrates Dergi'de Emre Yazıcıol'un sunumuyla ekranlara gelen Voleybolun Nesli programında voleybol dünyasındaki gündemi değerlendiren eski milli oyuncu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medica'nın bu sezonki istikrarsız performansını yorumladı:

'Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe psikolojik olarak çok kırılgan bir takım. Ben her zaman söylüyorum psikolojik destek almaları gerekiyor. Çünkü zorlu bir dönem geçirdiler ve ylın bu zamanlarında zorlandıkları belli oluyor. Takım olarak mı bireysel olarak mı bilmiyorum ama zihinsel olarak bunu atlatmaları gerekiyor.'