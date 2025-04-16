Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir'den Fenerbahçe Yorumu
Sultanlar Ligi'nin play-off yarı finalinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanmış, adını finale yazdıran ekip Fenerbahçe olmuştu. İki galibiyet alan tarafın bir üst tura yükseleceği eşleşmede seri üçüncü maça uzamıştı. Sarı-lacivertliler, son maçı 3-2 kazanarak seriyi de 2-1'le noktalamıştı. Final bileti alınsa da taraftarlar oynanan oyundan memnun değildi. Eski milli voleybolcu Neslihan Demir'den de bir yorum geldi.
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Yıldız oyuncuların performansındaki düşüşe tepki gösterildi
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu kadar kalite farkı olmasına rağmen Galatasaray neyi yaptı da Fenerbahçe'yi bu kadar zorladı. Alberto Bigarelli etkisi mi, Galatasaraylı oyuncuların inanılmaz performansı mı yoksa hepsi midir?
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Fenerliler hiçbir branşta başarısız olduklarını kabullenemiyorlar ya şike vardı ya psikolojileri bozuktu ya yapı vardı hep böyle