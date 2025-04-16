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Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir'den Fenerbahçe Yorumu

Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir'den Fenerbahçe Yorumu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 16:04

Sultanlar Ligi'nin play-off yarı finalinde Fenerbahçe - Galatasaray derbisi oynanmış, adını finale yazdıran ekip Fenerbahçe olmuştu. İki galibiyet alan tarafın bir üst tura yükseleceği eşleşmede seri üçüncü maça uzamıştı. Sarı-lacivertliler, son maçı 3-2 kazanarak seriyi de 2-1'le noktalamıştı. Final bileti alınsa da taraftarlar oynanan oyundan memnun değildi. Eski milli voleybolcu Neslihan Demir'den de bir yorum geldi.

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Yıldız oyuncuların performansındaki düşüşe tepki gösterildi

Yıldız oyuncuların performansındaki düşüşe tepki gösterildi

Eşleşmenin ilk maçında Galatasaray, mücadeleyi 3-2 kazarak seride öne geçmiş, mağlubiyetin ardından Fenerbahçe, başantrenörü Marco Fenoglio'yi görevden almıştı. İkinci maça Marcello Abbondanza ile çıkılmıştı. Yeni İtalyan koç ile finale kalma başarısı gösterildi ama oyuncuların performansı taraftarlarından eleştirileri aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu kadar kalite farkı olmasına rağmen Galatasaray neyi yaptı da Fenerbahçe'yi bu kadar zorladı. Alberto Bigarelli etkisi mi, Galatasaraylı oyuncuların inanılmaz performansı mı yoksa hepsi midir?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu kadar kalite farkı olmasına rağmen Galatasaray neyi yaptı da Fenerbahçe'yi bu kadar zorladı. Alberto Bigarelli etkisi mi, Galatasaraylı oyuncuların inanılmaz performansı mı yoksa hepsi midir?

Socrates Dergi'de Emre Yazıcıol'un sunumuyla ekranlara gelen Voleybolun Nesli programında voleybol dünyasındaki gündemi değerlendiren eski milli oyuncu Neslihan Demir, Fenerbahçe Medica'nın bu sezonki istikrarsız performansını yorumladı:

'Tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe psikolojik olarak çok kırılgan bir takım. Ben her zaman söylüyorum psikolojik destek almaları gerekiyor. Çünkü zorlu bir dönem geçirdiler ve ylın bu zamanlarında zorlandıkları belli oluyor. Takım olarak mı bireysel olarak mı bilmiyorum ama zihinsel olarak bunu atlatmaları gerekiyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Ern

Fenerliler hiçbir branşta başarısız olduklarını kabullenemiyorlar ya şike vardı ya psikolojileri bozuktu ya yapı vardı hep böyle