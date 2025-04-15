Zeren Spor'dan Çok Konuşulacak THY Galibiyeti Paylaşımı

Sultanlar Ligi'nde sezonun beşinci ve altıncısının belirleneceği Türk Hava Yolları - Zeren Spor eşleşmesinde galip gelen taraf Zeren Spor oldu. Mor-beyazlılar, son maçı 3-1 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi ve ligdeki ilk sezonunda beşincilik elde etti. Wild Card yoluyla CEV Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi beklenen Ankara ekibi, bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda CEV Kupası veya Challenge Kupası'nda sahne alacak.