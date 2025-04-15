Zeren Spor'dan Çok Konuşulacak THY Galibiyeti Paylaşımı
Bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor, ligi 5. sırada bitirdi. Ankara ekibi, elde ettiği başarı sonrası sosyal medyadan rakibine dair eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
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Sultanlar Ligi'nde 5-6 play-off etabı tamamlandı, Zeren Spor sezonu beşinci basamakta noktaladı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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