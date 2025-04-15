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Zeren Spor'dan Çok Konuşulacak THY Galibiyeti Paylaşımı

Zeren Spor'dan Çok Konuşulacak THY Galibiyeti Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 20:28

Bu sezon ilk kez Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Zeren Spor, ligi 5. sırada bitirdi. Ankara ekibi, elde ettiği başarı sonrası sosyal medyadan rakibine dair eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

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Sultanlar Ligi'nde 5-6 play-off etabı tamamlandı, Zeren Spor sezonu beşinci basamakta noktaladı

Sultanlar Ligi'nde 5-6 play-off etabı tamamlandı, Zeren Spor sezonu beşinci basamakta noktaladı

Sultanlar Ligi'nde sezonun beşinci ve altıncısının belirleneceği Türk Hava Yolları - Zeren Spor eşleşmesinde galip gelen taraf Zeren Spor oldu. Mor-beyazlılar, son maçı 3-1 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi ve ligdeki ilk sezonunda beşincilik elde etti. Wild Card yoluyla CEV Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi beklenen Ankara ekibi, bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda CEV Kupası veya Challenge Kupası'nda sahne alacak.

Türk Hava Yolları'na alınan galibiyet sonra sosyal medyadan yapılan paylaşım voleybolseverleri güldürdü

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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