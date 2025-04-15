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Eleştirilere Maruz Kalan TRT Spor Spikeri Nihan Cabbaroğlu'dan Açıklama

Eleştirilere Maruz Kalan TRT Spor Spikeri Nihan Cabbaroğlu'dan Açıklama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.04.2025 - 22:16

TRT Spor spikeri Nihan Cabbaroğlu, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Cabbaroğlu, yapılan yorumlar sebebiyle X hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.

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Derbideki anlatımının taraflı olduğu iddia edilmişti

Derbideki anlatımının taraflı olduğu iddia edilmişti

Sultanlar Ligi'nin play-off yarı final etabında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelmişti. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ikinci maçından 3-1'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti. TRT ekranlarında yayınlanan karşılaşmanın spikeri Nihan Cabbaroğlu, maçın ardından sosyal medyada tepki toplamıştı. Galatasaraylı taraftarlar, Cabbaroğlu'nun taraflı anlatım yaptığını iddia eden sert paylaşımlarda bulunmuştu. Tepkilerin artması sonucunda Cabbaroğlu, X hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.

Eleştirilere yanıt verdi 👇

Eleştirilere yanıt verdi 👇

Kurşun Pas programında konuya değinen Cabbaroğlu, şunları söyledi:

Artık maç anlatan her spikere çok ciddi bir şekilde sosyal medyadan tepki geliyor. Bunlar küfürlere, hakaretlere varabiliyor maalesef ve neredeyse bütün meslektaşlarım bunu yaşıyor. Bugün ben yaşıyorum, yarın başka bir meslektaşım yaşayacak, dün yine başkası yaşadı. Bu artık kişisel bir problemden çıkıp genel bir mesele haline geldi. Yayınlanan videolarımızın altındaki yorumlara baktığımızda da artık her hafta başka bir grup, başka bir grubu suçlayarak ya da bizi farklı bir şekilde suçlayarak konuşmaya başladı. Eleştiri tabii ki olabilir ama bu artık hakaret ve kişisel saldırı boyutuna geçtiğinde çok tehlikeli bir hal alıyor ve bununla baş etmek gerçekten çok zor. Bu her meslektaşımın başına geliyor, maalesef bunu söylemek istiyorum.

Ben bu mesleğe TRT Spor’da Ankara’da başladım. Orada meslek büyüklerimizden belirli eğitimler aldık ve şunu söylüyorlardı: Biz bu işi sevgiyle yapacağız, kapsayıcı bir şekilde yapacağız. Çünkü bizi herkes izliyor, yüz binlerce kişiye ulaşıyor yayınlar. Bizim videolarımız da aynı şekilde farklı şehirlerde, farklı yaş gruplarındaki insanlara ulaşıyor. Maçları ablalarını örnek alan çocuklar izliyor, küçük ablaları gibi olmak isteyenler izliyor, evlatlarıyla gurur duyan yaşlılar izliyor. Bunları düşündüğümde, bu işi vicdanımızla ve sevgiyle yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ben de hep bu değerleri gözeterek yapıyorum. Sahada olumsuz şeyleri değil, olumlu olanı, iyiyi ve doğruyu görerek anlatmaya çalışıyorum. Mücadelenin, rekabetin güzelliğini aktarmaya çalışıyorum her seferinde. Bu işi yaptığım sürece de dürüst ve adil bir şekilde, vicdanımla ve sevgiyle yapmaya devam edeceğim. Bu sporu eğlenmek, sevmek ve mutlu olmak için izleyen yüz binlerce insan var ve onların varlığını bilmek bana güç veriyor. Bu süreçte de bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

"Spor izlerken hiçbir kadın sesi duymadım, 13 yıllık kariyerimde hiç iki kadın yorumcuyla aynı yayında yer almadım"

"Spor izlerken hiçbir kadın sesi duymadım, 13 yıllık kariyerimde hiç iki kadın yorumcuyla aynı yayında yer almadım"

“Ben çocukken yaz tatillerinde olimpiyat oyunlarını izlerdim, hafta sonları yeri gelirdi radyodan futbol maçlarını dinlerdim. Sporu çok severek duydum, spor yaparak büyüdüm. Hâlâ da spor hayatımın çok büyük bir parçası. Ama ben büyürken, spor izlerken hiçbir kadın sesi duymadım. Ne radyoda ne televizyonda, bu spora ve bu güzelliğe eşlik eden bir kadın sesi yoktu. 2015’te, televizyonda Dünya Atletizm Şampiyonası ile başladım anlatmaya. O dönemde hiçbir spor kanalında yayın yapan kadın spiker yoktu. Bu yıl gerçekten çok zor. Şu anda belli şeyleri artık normal kabul ediyoruz ama ben 13 yıllık kariyerimde hiç iki kadın yorumcuyla aynı yayında yer almadım.

“Voleybol, bu anlamda çok büyük bir alan oldu. Hem kadın sporcuların kahraman olabilmesi için, hem kadın spikerlerin görev alabilmesi, hem de kadın yöneticilerin takımlarda yer alabilmesi açısından çok değerli bir alan. Burada bu kadar kadının olması çok güzel. Bu alana sahip çıkmamız gerekiyor. Kadınlar olarak birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu spor alanında çalışan hiçbir kadının bulunduğu yere kolay geldiğini düşünmüyorum. Belki gelmekten çok orada kalmak daha zor. Bu yüzden birbirimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Sporda yer almak isteyen kız çocukları, genç kadınlar için yol açmamız, yol göstermemiz ve onların da bu alanda varlık gösterebilmesi için çabalamamız gerekiyor.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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