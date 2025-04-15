Eleştirilere Maruz Kalan TRT Spor Spikeri Nihan Cabbaroğlu'dan Açıklama
TRT Spor spikeri Nihan Cabbaroğlu, Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin mücadelesi sonrası sosyal medyadan kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Cabbaroğlu, yapılan yorumlar sebebiyle X hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.
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Derbideki anlatımının taraflı olduğu iddia edilmişti
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Eleştirilere yanıt verdi 👇
"Spor izlerken hiçbir kadın sesi duymadım, 13 yıllık kariyerimde hiç iki kadın yorumcuyla aynı yayında yer almadım"
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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