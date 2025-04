Eleştirilere Maruz Kalan TRT Spor Spikeri Nihan Cabbaroğlu'dan Açıklama

Kurşun Pas programında konuya değinen Cabbaroğlu, şunları söyledi:

Artık maç anlatan her spikere çok ciddi bir şekilde sosyal medyadan tepki geliyor. Bunlar küfürlere, hakaretlere varabiliyor maalesef ve neredeyse bütün meslektaşlarım bunu yaşıyor. Bugün ben yaşıyorum, yarın başka bir meslektaşım yaşayacak, dün yine başkası yaşadı. Bu artık kişisel bir problemden çıkıp genel bir mesele haline geldi. Yayınlanan videolarımızın altındaki yorumlara baktığımızda da artık her hafta başka bir grup, başka bir grubu suçlayarak ya da bizi farklı bir şekilde suçlayarak konuşmaya başladı. Eleştiri tabii ki olabilir ama bu artık hakaret ve kişisel saldırı boyutuna geçtiğinde çok tehlikeli bir hal alıyor ve bununla baş etmek gerçekten çok zor. Bu her meslektaşımın başına geliyor, maalesef bunu söylemek istiyorum.

Ben bu mesleğe TRT Spor’da Ankara’da başladım. Orada meslek büyüklerimizden belirli eğitimler aldık ve şunu söylüyorlardı: Biz bu işi sevgiyle yapacağız, kapsayıcı bir şekilde yapacağız. Çünkü bizi herkes izliyor, yüz binlerce kişiye ulaşıyor yayınlar. Bizim videolarımız da aynı şekilde farklı şehirlerde, farklı yaş gruplarındaki insanlara ulaşıyor. Maçları ablalarını örnek alan çocuklar izliyor, küçük ablaları gibi olmak isteyenler izliyor, evlatlarıyla gurur duyan yaşlılar izliyor. Bunları düşündüğümde, bu işi vicdanımızla ve sevgiyle yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ben de hep bu değerleri gözeterek yapıyorum. Sahada olumsuz şeyleri değil, olumlu olanı, iyiyi ve doğruyu görerek anlatmaya çalışıyorum. Mücadelenin, rekabetin güzelliğini aktarmaya çalışıyorum her seferinde. Bu işi yaptığım sürece de dürüst ve adil bir şekilde, vicdanımla ve sevgiyle yapmaya devam edeceğim. Bu sporu eğlenmek, sevmek ve mutlu olmak için izleyen yüz binlerce insan var ve onların varlığını bilmek bana güç veriyor. Bu süreçte de bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.”