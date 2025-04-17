Arda Güler'in Yedek Kulübesindeki Büyük Üzüntüsü Gündem Oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e toplamda 5-1'lik skorla mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler, eşleşmenin iki maçında da bir dakika bile süre alamadı. Genç oyuncunun geleceği ve teknik direktörü Ancelotti'ye tepkiler sosyal medyada gündem oldu.
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O hariç herkes oyuna girdi
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Üzüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Futbolseverler Ancelotti'ye tepki gösterdi
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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