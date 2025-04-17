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Arda Güler'in Yedek Kulübesindeki Büyük Üzüntüsü Gündem Oldu

Arda Güler'in Yedek Kulübesindeki Büyük Üzüntüsü Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.04.2025 - 11:57

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e toplamda 5-1'lik skorla mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler, eşleşmenin iki maçında da bir dakika bile süre alamadı. Genç oyuncunun geleceği ve teknik direktörü Ancelotti'ye tepkiler sosyal medyada gündem oldu.

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O hariç herkes oyuna girdi

O hariç herkes oyuna girdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki unutulmaz geri dönüşleriyle akıllarda yer edinen Real Madrid, 2024-2025 sezonunda istediği başarıyı elde edemedi. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar, çeyrek finalde Arsenal'e elendi. İlk maçtan 3-0 geride kapatan Madrid, ikinci maçtan da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, her iki maçta da oyuna giremedi. İtalyan teknik direktörü, kendisine şans vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle ikinci maçın son dakikalarında yaptığı oyuncu değişiklikleri tepkilere neden oldu. Garcia, Ceballos, Endrick, Modric ve Diaz süre buldu,

Üzüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Üzüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Mücadeleyi yedek kulübesinde noktalayan Arda'nın görüntüsü sosyal medyada birçok yorumu beraberinde getirdi.

Futbolseverler Ancelotti'ye tepki gösterdi

Futbolseverler Ancelotti'ye tepki gösterdi
twitter.com

Günümüz futbolunun en umut vaat eden oyuncularından biri olan Arda Güler, Ancelotti yüzünden yedek kulübesinde harcanıyor.

twitter.com

'Mbappe, Vini, Rodrygo ve Bellingham asla işe yaramaz. Bu dengeyi sağlamak için ya birini yedek bırakmanız ya da satmanız gerekir.'

twitter.com

'Ancelotti gibi bir efsane “tecrübeli ayaklar” için genç yetenekleri görmezden geliyorsa, bu artık başarı değil korkudur... Arda Güler o sahada olmalıydı. Oyun sıkıştığında, beraberlik bozulduğunda, umutlar tükendiğinde... o çocuğun ayağı topa değmeliydi'

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twitter.com

'Carlo yönetiminde hiçbir büyük maçta oynamayacak, çok yazık.'

twitter.com

'Bırak gitsin, yedek kulübesinde çürümesini izlemek üzücü.'

twitter.com

'Üzülme artık Arda. Şimdi kendini Xabi Alonso ile yeni sezona hazırla. Yeni sezon, yeni teknik direktör, yeni fırsatlar, umutlar ve en önemlisi takımın ihtiyacı olan kan değişikliğini getirecek.'

twitter.com

'Bu çocuk bu kulüpte ilk 11'de olmayı hak ediyor.'

twitter.com

'Carlo kovulmazsa Arda'nın kariyerini düşünmesi ve başka bir kulübe gitmesi gerekiyor.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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