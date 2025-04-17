Arda Güler'in Yedek Kulübesindeki Büyük Üzüntüsü Gündem Oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e toplamda 5-1'lik skorla mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler, eşleşmenin iki maçında da bir dakika bile süre alamadı. Genç oyuncunun geleceği ve teknik direktörü Ancelotti'ye tepkiler sosyal medyada gündem oldu.