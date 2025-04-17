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Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Sona Erdi: Real Madrid ve Bayern Münih Çeyrek Finalde Elendi

Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Sona Erdi: Real Madrid ve Bayern Münih Çeyrek Finalde Elendi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
17.04.2025 - 11:01

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı noktalandı. Dev organizasyonda son 4'e kalan takımlar, Inter, Arsenal, Barcelona ve PSG oldu.

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Real Madrid iki maçta da Arsenal'e kaybetti

Real Madrid iki maçta da Arsenal'e kaybetti

Erken final olarak adlandırılan eşleşmenin ilk maçında Madrid'i evinde 3-0'la geçen Arsenal, rövanşta da hata yapmadı. Arteta ve öğrencileri, Saka ve Martinelli'nin golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlıların tek golü Vini'den geldi. İngiliz ekibin yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa'yı toplamda 5-4'le geçen PSG oldu.

Inter, Münih engelini aşmayı başardı

Inter, Münih engelini aşmayı başardı

Almanya'dan 2-1'lik galibiyetle dönen ve tur için büyük bir avantaj yakalayan Inter, evinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Inter'in gollerini Martinez ve Pavard kaydederken Münih'in gollerini Kane ve Dier attı. İtalya temsilcisi, toplamda 4-3'lük skorla adını bir üst tura yazdırdı. Rakibi Barcelona oldu.

Yarı final karşılaşmaları 29 - 30 Nisan'da

Yarı final karşılaşmaları 29 - 30 Nisan'da

Finale yükselecek takımların belli olacağı yarı final karşılaşmaları 29 ve 30 Nisan'da oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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