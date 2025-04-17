Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Sona Erdi: Real Madrid ve Bayern Münih Çeyrek Finalde Elendi

Almanya'dan 2-1'lik galibiyetle dönen ve tur için büyük bir avantaj yakalayan Inter, evinde rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Inter'in gollerini Martinez ve Pavard kaydederken Münih'in gollerini Kane ve Dier attı. İtalya temsilcisi, toplamda 4-3'lük skorla adını bir üst tura yazdırdı. Rakibi Barcelona oldu.