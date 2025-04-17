Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Sona Erdi: Real Madrid ve Bayern Münih Çeyrek Finalde Elendi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı noktalandı. Dev organizasyonda son 4'e kalan takımlar, Inter, Arsenal, Barcelona ve PSG oldu.
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Real Madrid iki maçta da Arsenal'e kaybetti
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Inter, Münih engelini aşmayı başardı
Yarı final karşılaşmaları 29 - 30 Nisan'da
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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