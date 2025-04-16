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Boupendza'nın Ölüm Haberi Lemina ve Sumudica'yı Hüzne Boğdu

Boupendza'nın Ölüm Haberi Lemina ve Sumudica'yı Hüzne Boğdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 15:28

Teknik direktör Sumudica ve Galatasaray'ın orta sahası Lemina, acı bir şekilde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aaron Boupendza'nın vefatı sonrası açıklamalarda bulundu.

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11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde

11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, Çin'de hayatını kaybetti. Asya ülkesinde futbol hayatına devam eden Gabonlu oyuncunun, evdeyken kardeşi ile tartıştığı, tartışma sonrasında 11. kattaki evlerinden atlayarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 

Gabon Devlet Başkanı Brice Oligui Nguema, acı olayı 'Ülke futboluna büyük katkı sağlayan Aaron Boupendza'nın trajik vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.  Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Tanrı ruhuna huzur versin.' diyerek doğruladı.

Sumudica, "kelimeler kifayetsiz" dedi

Sumudica, "kelimeler kifayetsiz" dedi

Süper Lig'de birçok ekibin başında görev alan şu anda da Rapid Bükreş'i çalıştıran Rumen teknik adam Sumudica, eski oyuncusu için şunları söyledi:

'Haberleri ilk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Büyük bir darbe oldu benim için. Aaron benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğmuştu. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Kelimeler kifayetsiz...

Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın.' 

Boupendza, ocak ayında Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang takımına gitmişti.

Galatasaraylı Lemina da "Bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissetmeliyiz" mesajıyla arkadaşına veda etti

Galatasaraylı Lemina da "Bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissetmeliyiz" mesajıyla arkadaşına veda etti

Ölüm haberinin ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Galatasaray'ın orta sahası, 'Kardeş, arkadaş ya da başka bir şey olduğunu iddia eden ve seni bu yola yönlendiren aynı kişiler, umarım en azından samimiyetle ailenden af dilerler, çünkü bugün hepimiz suçluluk hissetmeliyiz...' dedi. İkili milli takımdan arkadaştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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