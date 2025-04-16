Boupendza'nın Ölüm Haberi Lemina ve Sumudica'yı Hüzne Boğdu
Teknik direktör Sumudica ve Galatasaray'ın orta sahası Lemina, acı bir şekilde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Aaron Boupendza'nın vefatı sonrası açıklamalarda bulundu.
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11. kattan düşerek hayatını kaybetti, intihar iddiası gündemde
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Sumudica, "kelimeler kifayetsiz" dedi
Galatasaraylı Lemina da "Bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissetmeliyiz" mesajıyla arkadaşına veda etti
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