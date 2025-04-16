Boupendza'nın Ölüm Haberi Lemina ve Sumudica'yı Hüzne Boğdu

Süper Lig'de birçok ekibin başında görev alan şu anda da Rapid Bükreş'i çalıştıran Rumen teknik adam Sumudica, eski oyuncusu için şunları söyledi:

'Haberleri ilk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Büyük bir darbe oldu benim için. Aaron benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğmuştu. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Kelimeler kifayetsiz...

Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın.'

Boupendza, ocak ayında Rapid Bükreş'ten Çin'in Zhejiang takımına gitmişti.