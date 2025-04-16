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3-0'dan Döner mi? Real Madrid Yarı Final İçin Kendinden Emin

3-0'dan Döner mi? Real Madrid Yarı Final İçin Kendinden Emin

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 13:08

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0 kaybeden Real Madrid, kendi evinde yarı final için bu akşam saat 22.00'da sahaya çıkıyor. Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak, sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde eflatun-beyazlılar, sosyal medyada maç havasına girdi. Hem kulüpten hem de teknik direktör Ancelotti'den art arda paylaşımlar geldi.

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Ancelotti, geçmişi hatırlattı

Ancelotti, geçmişi hatırlattı

İtalyan teknik adam, Instagram hesabından Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük geri dönüşlerini içeren bir video yayınladı.

Kulüpten de “Bernabeu'da 90 dakika çok uzun bir süredir.” paylaşımı geldi 👇

Sizce yarı final bileti kimin olur?

Sizce yarı final bileti kimin olur?

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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