3-0'dan Döner mi? Real Madrid Yarı Final İçin Kendinden Emin

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0 kaybeden Real Madrid, kendi evinde yarı final için bu akşam saat 22.00'da sahaya çıkıyor. Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak, sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde eflatun-beyazlılar, sosyal medyada maç havasına girdi. Hem kulüpten hem de teknik direktör Ancelotti'den art arda paylaşımlar geldi.