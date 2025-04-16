3-0'dan Döner mi? Real Madrid Yarı Final İçin Kendinden Emin
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Arsenal'e 3-0 kaybeden Real Madrid, kendi evinde yarı final için bu akşam saat 22.00'da sahaya çıkıyor. Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak, sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde eflatun-beyazlılar, sosyal medyada maç havasına girdi. Hem kulüpten hem de teknik direktör Ancelotti'den art arda paylaşımlar geldi.
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Ancelotti, geçmişi hatırlattı
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