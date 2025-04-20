TFF Yöneticisinin Skandal Paylaşımına Erzurumspor'dan Yanıt

1. Lig'in 35. haftasında Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Erzurumspor FK, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İstanbulspor, 2-1 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Maçın hakemi Diren Tonusluoğlu'nun kararları sahada tansiyonu yükseltti. Karşılaşma sonrası Tonusluoğlu ve yardımcıları güvenlik önlemleri altında polis korumasıyla soyunma odasına götürüldü.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 58 puanda kalarak üçüncü sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise puanını 55’e yükselterek bitime üç hafta kala play-off yarışında iddiasını sürdürdü.