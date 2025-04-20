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TFF Yöneticisinin Skandal Paylaşımına Erzurumspor'dan Yanıt

TFF Yöneticisinin Skandal Paylaşımına Erzurumspor'dan Yanıt

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 08:35

Evinde İstanbulspor'a mağlup olan Erzurumspor FK, maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulunan ve tepki çeken TFF yöneticisi hakkında açıklamada yaptı. Mavi-beyazlılar, 'TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı…' dedi.

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Erzurumspor FK'nın açıklaması 👇

Erzurumspor FK'nın açıklaması 👇
twitter.com

'TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…'

Tepkilerin yükselmesinin ardından yönetici, Instagram hesabını kapattı.

Erzurumspor FK 1 - İstanbulspor 2

Erzurumspor FK 1 - İstanbulspor 2

1. Lig'in 35. haftasında Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Erzurumspor FK, evinde İstanbulspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı İstanbulspor, 2-1 kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

Maçın hakemi Diren Tonusluoğlu'nun kararları sahada tansiyonu yükseltti. Karşılaşma sonrası Tonusluoğlu ve yardımcıları güvenlik önlemleri altında polis korumasıyla soyunma odasına götürüldü.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, 58 puanda kalarak üçüncü sıradaki yerini korudu. İstanbulspor ise puanını 55’e yükselterek bitime üç hafta kala play-off yarışında iddiasını sürdürdü.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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