TFF Yöneticisinin Skandal Paylaşımına Erzurumspor'dan Yanıt
Evinde İstanbulspor'a mağlup olan Erzurumspor FK, maç sonunda sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulunan ve tepki çeken TFF yöneticisi hakkında açıklamada yaptı. Mavi-beyazlılar, 'TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı…' dedi.
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Erzurumspor FK'nın açıklaması 👇
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Erzurumspor FK 1 - İstanbulspor 2
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