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Kayserispor Maçında Yaşananlar Fenerbahçeli Serhat Akın'ı Çıldırttı

Kayserispor Maçında Yaşananlar Fenerbahçeli Serhat Akın'ı Çıldırttı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.04.2025 - 17:07

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında takımının evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti. Akın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken ezeli rekabetin sona erdiğini dile getirdi, 'yapı falan hikaye' dedi.

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"İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?"

"Burası holding değil"

"Burası holding değil"

Akın, maçtaki şanssızlıklardan dert yanarken mevcut yönetime de şu sözlerle tepki gösterdi:

'Ali Koç'un gidip gitmemesi bu saatten sonra mevzu bahis bile değildir. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe, 8 yıldır aynı başkan var. Başarı sıfır. Yapıymış, mapıymış, bunların hepsi hikaye ya! Yapı kim diyorsun? Yanıt yok.

Fenerbahçe bir şirket değildir. Rapor ile yönetilemez. Burası holding değil, AVM değil. Abdullah Avcı rapor verdi diye az kalsın işe alıyordu.  Bunlar bir gram üzülüyorlarsa şerefsizim ya!

Ben eski profesyonel futbolcuyum ve ekrandayım diye maçlarda falan küfür edip deşarj da olamıyorum. Sabahlara kadar ağlıyorum ya! Psikolojim bozuldu. Ali Koç, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini bitirdi ya. Allah mı, Ali Koç mu diyorsun? Haşa Allah diyemiyorlar ya.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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