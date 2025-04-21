Kayserispor Maçında Yaşananlar Fenerbahçeli Serhat Akın'ı Çıldırttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu yorumcu Serhat Akın, Youtube kanalından yaptığı canlı yayında takımının evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasına isyan etti. Akın, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u sert bir dille eleştirirken ezeli rekabetin sona erdiğini dile getirdi, 'yapı falan hikaye' dedi.
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"İstemiyor abi Allah istemiyor. Nasıl mesaj alacağız şimşek mi çakması lazım beynimizin ortasına?"
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"Burası holding değil"
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