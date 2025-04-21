Kayserispor Maçında Yaşananlar Fenerbahçeli Serhat Akın'ı Çıldırttı

Akın, maçtaki şanssızlıklardan dert yanarken mevcut yönetime de şu sözlerle tepki gösterdi:

'Ali Koç'un gidip gitmemesi bu saatten sonra mevzu bahis bile değildir. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe, 8 yıldır aynı başkan var. Başarı sıfır. Yapıymış, mapıymış, bunların hepsi hikaye ya! Yapı kim diyorsun? Yanıt yok.

Fenerbahçe bir şirket değildir. Rapor ile yönetilemez. Burası holding değil, AVM değil. Abdullah Avcı rapor verdi diye az kalsın işe alıyordu. Bunlar bir gram üzülüyorlarsa şerefsizim ya!

Ben eski profesyonel futbolcuyum ve ekrandayım diye maçlarda falan küfür edip deşarj da olamıyorum. Sabahlara kadar ağlıyorum ya! Psikolojim bozuldu. Ali Koç, Fenerbahçe - Galatasaray rekabetini bitirdi ya. Allah mı, Ali Koç mu diyorsun? Haşa Allah diyemiyorlar ya.'