Beşiktaş'ta Yedek Kalan Immobile ve Arroyo'dan Ole'ye Tepki
Süper Lig'deki son 5 maçından yalnızca birini kazanan, Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü. Siyah-beyazlılar, yaklaşık bir aydır süren galibiyet hasretine bu karşılaşmada da son veremezken yedek bırakılan Immobile ve Keny Arroyo, maç sonunda Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk 11 kararını sorguladı. Immobile geçmişi hatırlattı, Arroyo ise üzgün olduğunu belirttiği paylaşımı kısa süre sonra sildi.
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Immobile'nin paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar
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Arrayo'nun paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar
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19/20 sezonunda 36 gol atmıştı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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