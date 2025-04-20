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Beşiktaş'ta Yedek Kalan Immobile ve Arroyo'dan Ole'ye Tepki

Beşiktaş'ta Yedek Kalan Immobile ve Arroyo'dan Ole'ye Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 10:54

Süper Lig'deki son 5 maçından yalnızca birini kazanan, Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü. Siyah-beyazlılar, yaklaşık bir aydır süren galibiyet hasretine bu karşılaşmada da son veremezken yedek bırakılan Immobile ve Keny Arroyo, maç sonunda Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk 11 kararını sorguladı. Immobile geçmişi hatırlattı, Arroyo ise üzgün olduğunu belirttiği paylaşımı kısa süre sonra sildi.

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Immobile'nin paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar

Immobile'nin paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar

'Telefon, bu hatırayı anılardan çıkarttı. 💥😉😝'

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Arrayo'nun paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar

Arrayo'nun paylaşımı ve paylaşıma gelen bazı yorumlar
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twitter.com
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19/20 sezonunda 36 gol atmıştı

19/20 sezonunda 36 gol atmıştı

O dönem Lazio forması giyen Immobile, attığı 36 golle Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü Roma'da düzenlenen törenle almıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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