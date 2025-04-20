Beşiktaş'ta Yedek Kalan Immobile ve Arroyo'dan Ole'ye Tepki

Süper Lig'deki son 5 maçından yalnızca birini kazanan, Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Göztepe deplasmanından bir puanla döndü. Siyah-beyazlılar, yaklaşık bir aydır süren galibiyet hasretine bu karşılaşmada da son veremezken yedek bırakılan Immobile ve Keny Arroyo, maç sonunda Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilk 11 kararını sorguladı. Immobile geçmişi hatırlattı, Arroyo ise üzgün olduğunu belirttiği paylaşımı kısa süre sonra sildi.