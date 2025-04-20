Mourinho Gidici mi? Sürpriz Sergen Yalçın - Fenerbahçe İddiası
H-Talks adlı YouTube kanalıyla tanınan Hasan Arda Kaşıkçı, Sergen Yalçın'ın programlarında daha çok Fenerbahçe'ye dair konuştuğunu belirtirken Yalçın'ın Fenerbahçe'den haber beklediğini iddia etti. Kaşıkçı'nın yorumu sosyal medyada büyük dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Fenerbahçe'den haber bekliyor, 2-3 yere de haber salmış. Olursa Fener'de çalışır olmazsa da çalışmaz bence."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı
Mourinho'nun geleceği merak konusu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın