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Mourinho Gidici mi? Sürpriz Sergen Yalçın - Fenerbahçe İddiası

Mourinho Gidici mi? Sürpriz Sergen Yalçın - Fenerbahçe İddiası

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.04.2025 - 13:14

H-Talks adlı YouTube kanalıyla tanınan Hasan Arda Kaşıkçı, Sergen Yalçın'ın programlarında daha çok Fenerbahçe'ye dair konuştuğunu belirtirken Yalçın'ın Fenerbahçe'den haber beklediğini iddia etti. Kaşıkçı'nın yorumu sosyal medyada büyük dikkat çekti.

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"Fenerbahçe'den haber bekliyor, 2-3 yere de haber salmış. Olursa Fener'de çalışır olmazsa da çalışmaz bence."

Son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı

Süper Lig'in 20/21 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021 tarihinde siyah-beyazlı kulübünden ayrılma kararı almıştı. 3 Ocak 2024'te Antalyaspor ile yeşil sahalara geri dönen Yalçın, haziran ayında görevini bırakmıştı. Akdeniz ekibinde 23 maçta, 1.22 puan ortalaması tutturmuştu. Bu veri Beşiktaş'ın başındayken ise şöyleydi: 79 maç, 1.84

Mourinho'nun geleceği merak konusu

Mourinho'nun geleceği merak konusu

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile kaçan şampiyonluğun ardından takımı Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, kupaya ulaşılamaması durumunda Portekiz çalıştırıcısına veda edebilir. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Tottenham, eski teknik adamını yeniden takımın başında görmek istiyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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