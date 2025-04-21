Mario Götze, Türk Futbolcuların İsmini Telaffuz Etmeye Çalıştı
Bayern Münih'ten çok Dortmund formasıyla akıllarda kalan Götze, bu kez saha içindeki yetenekleriyle değil, eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. 32 yaşındaki Alman yıldız, Türk futbolcuların isimlerini telaffuz etmeye çalıştı, başarılı da oldu. (Ebru Önal)
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