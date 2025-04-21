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Mario Götze, Türk Futbolcuların İsmini Telaffuz Etmeye Çalıştı

Mario Götze, Türk Futbolcuların İsmini Telaffuz Etmeye Çalıştı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.04.2025 - 00:03

Bayern Münih'ten çok Dortmund formasıyla akıllarda kalan Götze, bu kez saha içindeki yetenekleriyle değil, eğlenceli bir videoyla gündeme geldi. 32 yaşındaki  Alman yıldız, Türk futbolcuların isimlerini telaffuz etmeye çalıştı, başarılı da oldu. (Ebru Önal)

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İşte o anlar 👇

Şimdi nerede?

Şimdi nerede?

13 Temmuz 2014'te Almanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası Finali'nde skoru değiştirerek Almanya'ya kupa kazandıran Götze, şu anda kariyerine Bundesliga'da devam ediyor. Tecrübeli futbolcu, Frankfurt'ta forma giymekte.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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