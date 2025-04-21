Papa Francis'in Ölümüyle 900 Yıllık Kehanet Yeniden Gündemde: "Yedi Tepeli Şehir Yıkılacak"
Hristiyan aleminin 266. lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümü, Hristiyan dünyasını yasa boğdu. Papa'nın vefatıyla ilgili bazı kehanetler ortaya çıkmıştı. Papa'nın vefatının ardından 900 yıllık olduğu iddia edilen bir kehanet de yeniden gündeme geldi.
900 yıllık kehanete göre, 112. Papa'nın vefatından sonra 'yedi tepeli şehir' yıkılacak ve 2027'de dünyanın sonu gelecek.
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Papa Francis'in ölümüyle 900 yıllık kehanet yeniden gündeme geldi.
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Kitabın son bölümünde yer alan ifade: "Yedi tepeli şehir yıkılacak."
2027, Kıyamet Günü'ne de işaret ediyor olabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Lan durun daha seçim olacaktı, dünya gözüyle bir düzgün hükümet görelim... 😂
deprem geliy
depremler salgınlar derken kıyamette mi başımıza patlayacakmışşş! inanmadım, madem peterden bahsediyorsunuz, önceki papanın Françis olduğu da yazılımıymış ki... Devamını Gör