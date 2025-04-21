Papa Francis'in Ölümüyle 900 Yıllık Kehanet Yeniden Gündemde: "Yedi Tepeli Şehir Yıkılacak"

Yazıldığı güne göre, gelecekteki 109 papanın isimlerini ve özelliklerini anlatan bu kehanet kitabı, gelecek yıllarda nelerin yaşanacağını söylüyor. 1143'te Celestine II ile başlayan kitap, 2027'de 'Romalı Peter' ile son buluyor. Papa Francis'in yerine geçmesi için düşünülen dokuz adaydan üçünün adının ise Peter olduğu görülüyor.

Son Papa'nın, büyük bir kargaşa döneminde Kilise'ye başkanlık edeceği söyleniyor. Bu kehanet, kitapta şu cümlerle aktarılıyor: 'Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, birçok sıkıntının ortasında sürüsünü besleyecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacaktır. Son.'

Peki Yedi Tepeli Şehirler Hangileri?

900 yıllık kehanette geçen 'yedi tepeli şehir yok edilecek' sözleri, aslında birden çok şehre atıfta bulunuyor olabilir. Bu şehirlerin başında tarihi bir değeri olan İstanbul gelir. İstanbul'un 'Sarayburnu, Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuzselim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa' olmak üzere 7 tepesi vardır.

Fakat 7 tepeli şehir ünvanı sadece İstanbul'a ait değildir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasında yedi tepeli şehirler bulunur. Bu şehirlerden bazıları: Atena, Roma, Nevada, Mumbai, Tahran, Amman, Mekke, Prag, Barselona, Madrid...