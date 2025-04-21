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Papa Francis'in Ölümüyle 900 Yıllık Kehanet Yeniden Gündemde: "Yedi Tepeli Şehir Yıkılacak"

Papa Francis'in Ölümüyle 900 Yıllık Kehanet Yeniden Gündemde: "Yedi Tepeli Şehir Yıkılacak"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.04.2025 - 23:18

Hristiyan aleminin 266. lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan'ın Devlet Başkanı Papa Francis'in ölümü, Hristiyan dünyasını yasa boğdu. Papa'nın vefatıyla ilgili bazı kehanetler ortaya çıkmıştı. Papa'nın vefatının ardından 900 yıllık olduğu iddia edilen bir kehanet de yeniden gündeme geldi.

900 yıllık kehanete göre, 112. Papa'nın vefatından sonra 'yedi tepeli şehir' yıkılacak ve 2027'de dünyanın sonu gelecek.

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Papa Francis'in ölümüyle 900 yıllık kehanet yeniden gündeme geldi.

Papa Francis'in ölümüyle 900 yıllık kehanet yeniden gündeme geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 88 yaşında hayatını kaybetti. Mart ayında Papa'nın ciddi bir rahatsızlığa yakalanmasıyla 900 yıllık bir kehanet yeniden gündeme gelmişti. Papa'nın ölümünden sonrasını konu edinen bu kitap, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Söz konusu 900 yıllık kehanet, 1139'da Roma'yı ziyareti sırasında bir vizyon gördüğü iddia edilen İrlandalı başpiskopos St. Malachy'e atfediliyor. 'Papaların Kehaneti' isimli bu metinde 112 kısa ve gizemli cümle yer alıyor. Bu kitabın 1595 yılında Vatikan'ın gizli arşivlerinde bulunduğu iddia ediliyor. 

Kitabın kehanetlerine geçmeden önce, bütün bunların birer iddia olduğunu ve yazılanların yalandan ibaret olduğunu düşünenlerin de olduğunu belirtelim.

Kitabın son bölümünde yer alan ifade: "Yedi tepeli şehir yıkılacak."

Kitabın son bölümünde yer alan ifade: "Yedi tepeli şehir yıkılacak."

Yazıldığı güne göre, gelecekteki 109 papanın isimlerini ve özelliklerini anlatan bu kehanet kitabı, gelecek yıllarda nelerin yaşanacağını söylüyor. 1143'te Celestine II ile başlayan kitap, 2027'de 'Romalı Peter' ile son buluyor. Papa Francis'in yerine geçmesi için düşünülen dokuz adaydan üçünün adının ise Peter olduğu görülüyor. 

Son Papa'nın, büyük bir kargaşa döneminde Kilise'ye başkanlık edeceği söyleniyor. Bu kehanet, kitapta şu cümlerle aktarılıyor: 'Kutsal Roma Kilisesi'nin son zulmünde, birçok sıkıntının ortasında sürüsünü besleyecek olan Romalı Petrus hüküm sürecek, ardından yedi tepeli şehir yok edilecek ve korkunç Yargıç insanları yargılayacaktır. Son.'

Peki Yedi Tepeli Şehirler Hangileri?

900 yıllık kehanette geçen 'yedi tepeli şehir yok edilecek' sözleri, aslında birden çok şehre atıfta bulunuyor olabilir. Bu şehirlerin başında tarihi bir değeri olan İstanbul gelir. İstanbul'un 'Sarayburnu, Çemberlitaş, Beyazıt, Fatih, Yavuzselim, Edirnekapı ve Kocamustafapaşa' olmak üzere 7 tepesi vardır.

Fakat 7 tepeli şehir ünvanı sadece İstanbul'a ait değildir. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok farklı noktasında yedi tepeli şehirler bulunur. Bu şehirlerden bazıları: Atena, Roma, Nevada, Mumbai, Tahran, Amman, Mekke, Prag, Barselona, Madrid...

2027, Kıyamet Günü'ne de işaret ediyor olabilir.

2027, Kıyamet Günü'ne de işaret ediyor olabilir.

Kehanetin son bölümünde, yalnızca yedi tepeli şehirden bahsedilmiyor. Birçok Hristiyan, 2027 yılında İsa'nın yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere dünyaya döneceği an olan 'Mesih'in İkinci Gelişi'nin yaşanacağını düşünüyor. Dolayısıyla Kıyamet Günü'nün de 2027 yılında geleceğine inanılıyor!

Söz konusu iddiaların, Malachy'nin Roma'yı ziyareti sırasında gördüğü bir vizyon sonrasında yazdığı iddia ediliyor. Fakat bazı akademisyenler, bu metinlerin 'uydurmaca' olduğunu düşünüyor. Papalar hakkında verilen detaylı bilgilerin bir başkası tarafından yazıldığı iddia ediliyor. 

Öyle ki US Catholic dergisi, 1590'daki papalık seçiminin Kardinal Girolamo Simoncelli lehine etkilemek için yazıldığını belirtiyor. Zira mevcut kehanetlerde o dönemki yeni papa için Simoncelli'ye işaret eden nitelemeler yer aldığı görülüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Ziya Akbaş

Lan durun daha seçim olacaktı, dünya gözüyle bir düzgün hükümet görelim... 😂

xeteb92327

deprem geliy

Reynas YILDIZ

depremler salgınlar derken kıyamette mi başımıza patlayacakmışşş! inanmadım, madem peterden bahsediyorsunuz, önceki papanın Françis olduğu da yazılımıymış ki... Devamını Gör